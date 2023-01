Predseda Smeru SD Fico o referende: Je rýchlym riešením, ako sa dopracovať k predčasným voľbám!

Strana, podľa jeho slov, vyvinula „suverénne najvyššiu aktivitu“. V poslednom období vidí precitnutie strany Hlas – SD, ktorá bola dlho ticho a až v poslednom období sa mobilizovala. Aj keby referendum nebolo úspešné, nepovažuje to za vyhodenie peňazí. „To je výčitka hlavne zo strany vládnych predstaviteľov, ktorí nemali problém prešustrovať cez povinné testovanie stovky miliónov, nehovoriac o ďalších desiatkach prípadoch, kedy išli desiatky milióny „hore komínom“,“ povedal v rozhovore pre topky.sk predseda strany Smer – SD Robert Fico.

Aký výsledok očakávate v referende?

Toto referendum prináša Slovensku zmietanému politickou nestabilitou rýchle riešenie ako sa dopracovať k predčasným parlamentným voľbám. Jeho znenie je formulované tak, aby sa prakticky hneď stalo súčasťou Ústavy SR a na základe neho môže parlament na budúci týždeň 76 hlasmi vyhlásiť predčasné parlamentné voľby.

Zúčastní sa referenda dostatočný počet voličov, aby bolo právoplatné?

Za stranu Smer – SD môžem jednoznačne povedať, že sme pre to urobili všetko. Spomedzi opozičných strán sme vyvinuli suverénne najvyššiu aktivitu, aby sme prispeli k úspechu referenda. Teší ma aj, že na poslednú chvíľu sa zobudili aj ostatné opozičné strany a vidím vyššiu aktivitu pri propagovaní účasti na referende zo strany Hlasu, Slovenskej národnej strany, Republiky aj ďalších strán.

Podpisy pod referendum zbierali strany Smer - SD a Hlas – SD. Robia obe strany dostatok, aby referendum bolo úspešné?

Ako so už uviedol, vidím precitnutie zo strany Hlasu, ktoré bolo dlho ticho a až teraz zvýšilo svoju aktivitu. Za stranu Smer-SD musím povedať, že napriek šibeničnému termínu konania referenda sa strana zmobilizovala. Voči referendu ako významnému demokratickému inštitútu máme veľký rešpekt a tak sme k nemu aj celý čas pristupovali - s plnou zodpovednosťou a nasadením ľudí na centrále, ako aj na regionálnych štruktúrach strany.

Len raz v histórií samostatného Slovenska bolo referendum úspešné. K ostatným referendám neprišlo dostatok oprávnených voličov. Ak ani teraz nepríde dostatočný počet voličov, nie sú to zbytočne vyhodené peniaze?

To je výčitka hlavne zo strany vládnych predstaviteľov, ktorí nemali problém prešustrovať cez povinné testovanie stovky miliónov, nehovoriac o ďalších desiatkach prípadoch, kedy išli desiatky milióny „hore komínom“. Škody, ktoré robí táto vládna garnitúra, budú musieť splácať ešte naše deti a vnuci. Všetky ústavné kroky, ktoré pomôžu odstaviť týchto diletantov od moci čo najskôr, nie sú vyhodenými peniazmi, ale naopak, pomôžu ekonomickej kondícii krajiny.

Ako je to v prípade moratória pred referendom? Mnohí politológovia hovoria, že moratórium sa na referendum nevzťahuje.

Keďže v súčasnej dobe absentuje na Slovensku právna úprava ohľadne kampane pred referendom, moratórium pred referendom nie je. To je fakt, nie k tomu čo špekulovať.

Prezidentka vypísala referendum na 21.januára. Niektorí tento dátum považujú z hľadiska numerológie za najhorší satanistický dátum. Viete o tom?

Viem o tom, že prezidentka vypísala termín referenda na veľmi skorý termín, aby nám znemožnila viesť štandardnú predreferendovú kampaň. Keď vychádzame zo slovenských reálií, že do 8.januára fungovalo Slovensko v prázdninovom režime, tak časový priestor na kampaň bol prezidentkou zúžený na necelé dva týždne. Čo bránilo pani prezidentke vypísať referendum napríklad na polovicu februára? Nič. Jej cieľom bolo postaviť čo najväčšie prekážky tomu, aby bolo referendum úspešné.

Môže niektorých ľudí odradiť aj takéto vnímanie dátumu referenda?

Urobili sme maximum preto, aby sme zrozumiteľne vysvetlili slovenskej verejnosti, že hlasovaním v referende prispejú k vypísaniu predčasných volieb, a to v čo najkratšom čase.

Vláde Eduarda Hegera bola vyslovená nedôvera. Napriek tomu dostal od prezidentky Z. Čaputovej požehnanie až do septembra 2023.

Prezidentka všetkých oklamala, lebo v decembri žiadala od odvolanej vlády prijatie zmeny ústavy a vyhlásenie predčasných volieb do 30. júna 2023. Prezidentku asi navštívil niekto z americkej ambasády v Bratislave a vysvetlil jej, že vládu musí podržať tak dlho, ako sa len dá. Lebo naša odvolaná vláda je najlepším doručovateľom zbraní ukrajinskej armáde. Predstavte si, že moja vláda by bola odvolaná v decembri 2022 a ja by som teraz drzo žiadal mandát až do septembra 2023. Všetci, vrátane prezidentky, by ma roztrhali v zuboch.

Dobre, ale prezidentka vyhlásila, že ak odvolaná vláda nebude pracovať profesionálne, tak ju nahradí úradníckou vládou.

Dobrý žart. Kedy táto vláda pracovala profesionálne? To nestačí prezidentke chaos, ktorý vláda spôsobila pri cenách energií a potravín? Prezidentka ako neoficiálna líderka Progresívneho Slovenska nechce predčasné voľby a tie nechce ani odvolaná vláda a rozbitá vládna koalícia.

Čo teda očakávate?

Ak nebude v sobotu referendum úspešné a nezmeníme ústavu tak, aby sme voľby mohli konať v júni, tak je veľká pravdepodobnosť, že vládna koalícia neprijme žiadnu novelizáciu ústavy, ani termín predčasných volieb a bude sa spoliehať, že prezidentka im podrží balónik až do marca 2024. A to bude pre Slovensko najväčšia katastrofa. Zmena ústavy schválená v referende sa bude týkať všetkých nasledujúcich vlád. Toto nie je žiadne stranícke referendum. Robíme to, o čo nás požiadal ústavný súd. Kto chce výmenu tejto neschopnej vlády a skoré voľby, mal by v sobotu prísť do referenda a na postavenú otázku odpovedať „áno“.