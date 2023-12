Scholz odmietol škrty v sociálnych dávkach, napriek rozpočtovej kríze

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Annegret Hilse/Pool Photo via AP)

Nemecko sa zmieta v rozpočtovej kríze. Ústavný súd v polovici novembra rozhodol, že vláda porušila dlhové pravidlá, keď presunula nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19 do klimatického fondu. Vláda tieto peniaze plánovala použiť na projekty v oblasti ochrany klímy a na modernizáciu.Rozsudok spôsobil obrovskú dieru v plánoch výdavkov a prinútil vládu prijať núdzový rozpočet na rok 2023 a hľadať nový rozpočtový plán na rok 2024. Rozhodnutie ústavného súdu postavilo vládu pred "veľmi ťažkú úlohu", povedal Scholz na sneme svojej Sociálnodemokratickej strany (SPD).

Scholz, ktorý sa snaží dosiahnuť dohodu s koaličnými partnermi - stranou Zelených a liberálnou FDP, zdôraznil, že nebude akceptovať zníženie sociálnych dávok. "V takejto situácii nedôjde k žiadnym škrtom v sociálnom štáte v Nemecku," povedal. Kancelár neposkytol žiadne podrobnosti o rozhovoroch, povedal však, že verí v úspech rokovaní a dosiahnutie dohody.Podľa najnovších odhadov koalícia potrebuje zaplátať dieru v rozpočtových plánoch vo výške 17 miliárd eur a opoziční konzervatívci, ako aj Scholzov menší koaličný partner FDP, žiadajú zníženie sociálnych výdavkov.

Sporným bodom medzi koaličnými stranami je aj tzv. dlhová brzda, ktorá je zakotvená v ústave a bráni štátu požičať si viac ako 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP) na pokrytie štrukturálneho deficitu, ak na to nie sú mimoriadne dôvody. Práve tie viedli k pozastaveniu dlhovej brzdy v roku 2020 po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19, a tiež počas energetickej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.Strana FDP akékoľvek ďalšie pozastavenie dlhovej brzdy odmieta. SPD však vzhľadom na rozpočtovú krízu navrhuje, aby bolo toto pravidlo v roku 2024 opäť pozastavené, čo by vláde umožnilo väčšie pôžičky, uvádza sa v uznesení jednomyseľne prijatom na sneme strany.

Rozpočet na rok 2024

A zároveň minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených vyhlásil, že chce, aby pokračovali "všetky projekty v oblasti zelenej transformácie".Parlamentný klub Scholzovej SPD vzhľadom na patovú situáciu začiatkom týždňa pripustil, že parlamentu sa tento rok už zrejme nepodarí prijať rozpočet na rok 2024.Kancelár Scholz a jeho koaliční partneri sa však stále snažia o politickú dohodu do konca roka, ktorá by sa potom mohla dostať do parlamentu začiatkom roka 2024.