Verejný dlh by mal od budúceho roka opäť rásť postupne nad 60 percent HDP

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Napriek očakávanému deficitu verejných financií viac ako 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mal verejný dlh SR tento rok dočasne klesnúť pod 57 % HDP. Od budúceho roka však bude opäť rásť, postupne až nad úroveň 60 % HDP. Jeho nárast by mal spomaľovať žiadaný pokles schodku hospodárenia v ďalších rokoch. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý predložilo na pondelkové (11.12.) rokovanie tripartity.