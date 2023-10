Poľskí lesníci v šoku! Na tento neobyčajný úkaz asi nezabudnú: Los na VIDEU sa správal veľmi netradične

Poľskí lesníci zachytili na kameru losa, ktorý sa uprostred dňa čľapká vo vode (Zdroj: Twitter/Lasy Państwowe)

archívne video

Obyvatelia obcí Merník a Čičava zažili šok: Po okolí sa pohyboval los (Zdroj: Facebook/Dušan Vilenik)

Na sociálnej sieti sa objavilo video veľmi netradičného divého zvera, ktoré sa uprostred jasného dňa začalo hrať ako mláďa. Ako informujú poľské Wiadomości, hlavnou "postavou" unikátnej nahrávky Štátnych lesov je los, ktorý si už v regióne získal prezývku "zviera osoba". Ľudia napriek tomu nespoznávajú, že by išlo o losa. Mnohí z nich hádajú, čo to vlastne je.

Los vo vode

Video sa objavilo na platforme X (predtým Twitter). Na zábere je vidieť odľahlý kút lesa so stojatou vodou. O pár sekúnd do záberu vbehne los, ktorý sa čľapká vo vode. V istých momentoch sa táto inak plachá zver mení na mláďa, ktoré nezaujíma nič iné, iba vyšplechnúť do vzduchu čo najviac vody.

Aj na Slovensku

Los je typické zviera pre končiny, ktoré sú väčšinu roka pokryté snehom. Poľsko je krajina strednej Európy a jej podnebie je podobné tomu nášmu na Slovensku. Toto netradičné zviera sa však podarilo zachytiť aj zamestnancov nášho TANAP-u (Tatranský Národný park Vysoké Tatry). Išlo tiež o losa, ktorý sa uprostred hlbokej noci objavil na infračervenej kamere priamo v našich lesoch. Malo ísť o losa mokraďového, no podľa expertov sa už toto zviera u nás nevyskytuje. Nie je preto vylúčené, že sa k nám dostal práve z poľskej strany Tatier.

Nemusí to byť bezpečné

Toto netradičné správanie losa v poľskom lese do istej miery vydesilo aj záchranárov a lesníkov, ktorí nahrávku videli. Na internete sa dokonca rozbehla debata, či zviera nemôže takýmto spôsobom prejavovať vyššiu mieru nervozity. "Nevyzerá to tak, že by útočil? Čo máte v tej vode? Nie sú tam dravé ryby?", poznamenal niekto ironicky s istou dávkou strachu. Iní však považovali nahrávku za srandovnú. "(Los) podupal po všetkých krokodíloch," zatiaľ čo ďalší komentujúci sa zabával na tom, že pohyby losa vyzerajú, akoby vo vode hľadal mobil.