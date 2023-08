Švajčiarska vláda chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok. Návrh stanovuje, že niektoré poradenské činnosti, najmä právne poradenstvo, pri ktorých existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí, majú v budúcnosti podliehať požiadavkám náležitej starostlivosti zameranej na prevenciu finančnej kriminality. Informácie o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osôb sa majú v budúcnosti zaznamenávať do celoštátneho registra.

Ďalej sa počíta so znížením prahu na platby v hotovosti pri obchodovaní s drahými kovmi zo 100.000 švajčiarskych frankov (104.624 eur) na 15.000 CHF. Pri obchodoch s nehnuteľnosťami sa požiadavky náležitej starostlivosti v zmysle zákona o praní špinavých peňazí majú v budúcnosti uplatňovať na všetky hotovostné transakcie bez ohľadu na ich výšku.