Cestu tretej triedy v Koši opätovne otvorili po dvadsiatich rokoch

KOŠ - Vodiči už môžu na presun z Novák do Prievidze využívať cestu tretej triedy na Novej ulici v Koši (okres Prievidza). Dopravu na komunikácii obmedzili pred 20 rokmi v súvislosti s ťažobnou činnosťou. Úsek dlhý viac ako 1,6 kilometra zrekonštruovala spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), do užívania ho odovzdala Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) v pondelok.

"Nová ulica bola uzatvorená približne 20 rokov pre dobývanie uhlia v siedmom ťažobnom poli Bane Nováky. Ťažba totiž spôsobovala zmeny povrchu na ceste, na základe ktorých ju nebolo možné prevádzkovať bežným spôsobom. Využívala sa len na priemyselné účely," spomenul predseda dozornej rady HBP Rastislav Januščák.

Video: Cestu tretej triedy v Koši opätovne otvorili po 20 rokoch

Obchádzanie cez Nováky už nehrozí

Cestu podľa neho zrekonštruovala firma ako náhradu za škody spôsobené banskou činnosťou i s prispením zo štátneho rozpočtu, a to z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR. Investičné náklady predstavovali viac ako 800.000 eur. "Cesta bude spojnicou medzi Novákmi a Prievidzou či Bojnicami. Doteraz totiž museli vodiči z okolitých obcí tento úsek obchádzať cez Nováky a tzv. starú novácku cestu do Bojníc," priblížil Januščák a odhadol, že šoféri teraz ušetria minimálne 20 až 30 minút času.

Plánovaná je aj ďalšia výstavba

"Občania Koša si po desiatkach rokov zaslúžia prístup do dolnej časti obce, dostať sa však budú môcť do Bojníc i Kanianky, kam väčšiu časť obce presťahovali," podotkol starosta Koša Rastislav Píš. Do starej časti Koša sa budú môcť po ukončení ťažby uhlia vrátiť i obyvatelia, ktorých pred rokmi pre ňu vysťahovali. "Výstavbu má obec zahrnutú v územnom pláne," potvrdil starosta s tým, že to ešte záleží od rozhodnutia banského úradu. Píš avizoval, že sa chystá výstavba ďalšej cesty s prístupom pre chodcov a cyklistov.

Komunikácia tretej triedy bude v majetku TSK, starať sa o ňu bude Správa ciest TSK. "Ťažba uhlia na hornej Nitre sa končí a toto je jeden z príkladov toho, že to, čo kedysi muselo ustúpiť ťažbe, sa nejakým spôsobom vracia do života," skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška.