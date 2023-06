Fico oznámil, že Smer deň po voľbách príjme štátnu pomoc bonifikácie hypoték: V hre je 400 tisíc domácností

BRATISLAVA - Opozičná strana Smer-SD plánuje v prípade úspechu vo voľbách zavedenie štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov. Znamená to, že by štát a banky dlžníkom doplácali časť hypotekárneho úroku, pričom by štát znovu zaviedol bankový odvod. Informoval o tom v piatok predseda Smeru-SD Robert Fico.

Fico uviedol, že ak bude Smer-SD súčasťou novej vlády, rozdelia žiadateľov o hypotekárne úvery na dve skupiny. "Prvou skupinou budú noví žiadatelia, nové hypotekárne úvery a druhou, ktorí už hypotekárne úvery majú. Pri nových žiadateľoch dve percentá zaplatí štát, percento zaplatí banka, a ten zostatok, teda rozdiel medzi trhovým úrokom a tým čo zaplatí štát a banka, bude platiť žiadateľ o hypotekárny úver," uviedol v súvislosti s percentami hypotekárnych úrokov Fico.

Pri druhej kategórii chce strana Smer-SD zaviesť štátnu bonifikáciu vo výške jedného percenta zo strany štátu a jedného percenta zo strany banky. Fico v spojitosti s touto kategóriou povedal, že až 340.000 ľuďom hrozí, že sa im drasticky zvýši mesačná splátka za hypotekárny úver. Peniaze chce na to získať znovu zavedením bankového odvodu, pretože banky podľa neho dosahujú rekordné zisky. "Máme morálne právo zaviesť opätovne bankový odvod," dodal Fico.

Bankový odvod dosahoval podľa Fica za jeho vlád 400 miliónov eur ročne. "My si myslíme, že týchto 400 miliónov eur ročne treba okamžite použiť na štátnu bonifikáciu pri získaní nového hypotekárneho úveru alebo pri pomoci tým, ktorí už hypotekárny úver majú," povedal Fico. Hranica hypotekárneho úveru pri bonifikácii by mala byť 100.000 eur, pričom žiadateľ by mal mať maximálne 35 rokov a maximálnu výšku príjmu 1,3-násobku priemernej mzdy. Platnosť tejto regulácie by mala trvať päť rokov.

Ľudia sú v ohrození

Na sociálnej sieti Facebook Robert Fico informoval, že je u nás aktuálne okolo 900 tisíc pridelených hypotekárnych úverov. Tie majú rôznu výšku, no priemerná výška je 90 – 100 tisíc eur. Ľudia si berú hypotéky najčastejšie na 30 rokov. „Po prvé si treba uvedomiť, že ľudia v období, keď bola vláda SMERu si brali hypotéky, aj krátko ešte po tom, pri úrokoch na úrovni niekedy aj pod jedno percento. A mali možnosť si zafixovať tieto úroky na obdobie päť rokov, desať rokov, možno aj kratšie obdobie, ako je päť rokov. V roku 2024 a v roku 2025 končí fixácia úrokových sadzieb v prípade štyristotisíc hypoték. Máme dohromady 900 tisíc živých hypoték a v roku 2024, 2025 končí fixácia u 400 tisíc domácností. Ak skončí tá fixácia v roku 2024 tej domácnosti a oni si zobrali hypotekárny úver pri úroku 0,9 alebo jedno percento, dnes automaticky skočí tá úroková sadzba na 4,7 percenta. Čo je ale nebezpečné a potvrdzujú to experti, hovorila to národná banka, musíme sa pripraviť na to, že úroková sadzba môže byť až šesť percent,“ varuje Fico.

Nárast úrokov zo dňa na deň zo zafixovaného 1% na 4,7%, blížime sa k tomu, že mesačná splátka môže stúpnuť dvojnásobne. Teda napríklad pri splátke 300 eur mesačne so zafixovaným úrokom, zrazu príde z banky list, že platiť musia 600. To sa však bez pomoci nedá. Preto, pokiaľ by bol SMER súčasťou vlády, musí byť prijaté rozhodnutie, ako pomôže 400 tisíc domácnostiam v rokoch 2024, 2025. „Ak bude SMER vo vláde, hneď v prvý deň, ako tá vláda zasadne, bude predložený návrh zákona o štátnej bonifikácii úrokových sadzieb. To je modul, ktorý za našich vlád fungoval perfektne. My navrhujeme sa vrátiť k tomu, čo tu bolo a čo tu platilo. Štát spoločne s bankami prispel tri percentá na tie úroky, dve percentá zaplatil štát a jedno percento zaplatila banka. My navrhujeme, aby tento program bol na päť rokov, predpokladáme, že po piatich rokoch sa situácia môže znovu zmeniť alebo ukľudniť a po piatich rokoch by sa to znovu prehodnotilo,“ vysvetlil R. Fico. Zaplatené by to bolo z bankového odvodu, ktoré v roku 2023 budú mať rekordné zisky. Navyše pokles objemu prostriedkov poskytnutých bankami na hypotéky klesol medziročne až o 40%.

Povinné kvóty migrantov Smer nepodporí

Minister vnútra SR I. Šimko sa na rokovaní Rady Európskej únie (EÚ) o nových migračných podmienkach dnes vyjadril, že sa nebráni solidarite, pretože EÚ je založená práve na princípe solidarity. „Po prvé, ak táto vláda nedostane dôveru a ja verím, že nedostane, nemôže prijímať žiadne zásadné otázky zahraničnej politiky a postoj k migrácii je zásadnou otázkou zahraničnej politiky. Po druhé, môže si Šimko prijať čo chce. Môže pán Šimko, pani Čaputovej sľúbiť, čo chcú. Ak príde nová vláda a v tejto vláde bude SMER – slovenská sociálna demokracia náš postoj je totálne nemenný. Nikdy nebudeme súhlasiť so žiadnymi povinnými kvótami, nebudeme súhlasiť so žiadnym rozdeľovaním migrantov do členských štátov Európskej únie,“ dodal Fico.