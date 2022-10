Cesta ako do pekla. Pri súťaži o najväčší výtlk banskobystrického kraja sme takmer stratili kolesá na aute

Motoristi častokrát nevedia či ešte jazdia po ceste alebo už po poli. Aj preto v Banskobystrickom samosprávnom kraji vyhlásili netradičnú, ale originálnu súťaž. O najväčší výtlk. Pod názvom „Ondrík“ ju vypísal kandidát na miesto banskobystrického župana Adrian Polóny, ktorý má zo stavom ciest v regióne každodenné a dlhoročné skúsenosti. Vodiči zo SAD Zvolen, ktorú Adrián Polóny úspešne riadi už 20 rokov, po nich totiž jazdia autobusmi od rána do večera.

Do súťaže sa zapojili desiatky ľudí, ktorí fotografie posielali nielen do správ na sociálne siete, ale aj cez e-mail. Víťazkou 500 eur sa od Adriana Polónyho stala pani Dagmar z obce Kyjatice-Kadlub, v okrese Rimavská Sobota. Výherkyňu sme preto navštívili priamo u nej doma. "Odmenu použijeme do auta, lebo my tu auto veľmi potrebujeme. My sme odkázaní na auto, my tu nemáme žiadnu predajňu, ani v Kyjaticiach, kde patríme. V zime sa tu človek bojí, lebo sem nepríde sanitka. Tu sú záveje a oni odmietajú sem prísť, zapadnú a potom ich musia ratovať. Oni sa boja, oni sem neprídu," povedala pani Dagmar. Podľa jej slov je najvyšší čas opraviť cesty, lebo je už možno aj po dvanástej. "Ja som naozaj rada, že za tie roky prišiel pán Polóny osobne, lebo tu nebol záujem zo žiadnej strany banskobystrického kraja. My sme sa aj sťažovali, ale bolo to úplne zbytočné," dodala pani Dagmar.

Galéria fotiek (3) Výherkyňa pani Dagmar preberá cenu za Naj výtlk v kraji od Adriana Polónyho

Zdroj: Ramon Leško

Cesta k nej do obce Kyjatice-Kadlub bola skutočným zážitkom a ak ste nikdy nezažili jazdu po tankodrome, tu si ju užijete naplno. Aj takto podľa Adriana Polónyho vyzerá v praxi havarijný stav ciest v kraji a nečerpanie peňazí z eurofondov na ich opravu. „Stav ciest v kraji je naozaj žalostný a uvedomujú si to aj obyvatelia kraja. Opravené cesty sú pritom základ úspešného rozvoja celého kraja. Ak budú v dobrom stave, prinesú nové pracovné miesta, rozvoj cestovného ruchu a vyššie mzdy. Pre mňa ide o jednu z najvyšších priorít,“ povedal po vyhlásení súťaže Polóny.

Dopravná infraštruktúra a doprava ako taká je podľa jeho slov jedna z najdôležitejších vecí v kraji. "Banskobystrický kraj je najväčší kraj na Slovensku, máme najväčšiu cestnú sieť. Myslím si, že agentúry, ktoré píšu nášmu vedeniu denno-denný program im zabudli povedať, že sú tu pre ľudí a peniaze, ktoré dostaneme od štátu alebo máme k dispozícii z predaja majetku kraja, majú v prvom rade slúžiť pre obyvateľov," skonštatoval Polóny.

Galéria fotiek (3) Výherkyňa pani Dagmar preberá cenu za Naj výtlk v kraji od Adriana Polónyho

Zdroj: Ramon Leško

Pre Polónyho je čerpanie eurofondov v doprave jednou zo základných priorít kraja a tie sa doposiaľ nevyužívali. "Náš kraja nevie čerpať eurofondy. Cesty druhej a tretej triedy, ktoré sú v kompetencii banskobystrického kraja musia byť prioritou. Lebo náš kraj je v štatistike prvý kraj, z ktorého odišlo najviac obyvateľov. Sme najhorší kraj na Slovensku v počte odchodu ľudí. Z eurofondov bolo určených 20 miliónov eur iba na cesty v našom kraji. Sedem krát nevedeli trafiť túto výzvu," dodal Polóny. Na druhej strane je podľa kandidáta na banskobystrického župana veľa udržiavaných ciest ku komerčným a súkromným objektom. "Sú to cesty na súkromných pozemkoch, o ktoré sa stará banskobystrický kraj z peňazí nás všetkých. Sú to napríklad Skalka nad Kremnicou alebo Šachtičky nad Banskou Bystricou alebo od Hriňovej na Hotel Poľana. Áno, aj tam žijú ľudia, ale kto pozná cestu medzi Bystricou a Šachtičkami vie, že je tam len jeden hotel hore na kopci a dole je mesto. Tam nebýva žiaden občan. Tam kde bývajú občania diery asi vytvoril život a údržba ciest," konštatoval Polóny, podľa ktorého treba s podobnými praktikami skončiť.

"V našom kraji by sa malo v prvom rade definitívne skončiť s rodinkárstvom. Treba skončiť s amaterizmom. Treba skončiť so všetkým, čo neprináša ľuďom osoh. Pretože po zlých cestách chcú naši obyvatelia akurát tak odísť a na sviatky maximálne prísť pozrieť blízkych. Treba začať opravovať cesty, aby prišli investori, aby sa tu oplatilo žiť," uzatvára Polóny.

Advertoriál je pripravený v spolupráci s kandidátom na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Adrianom Polónym.