Tragická smrť troch žien pri záchrane psíkov: Syn Katky spomína na jeden z posledných rozhovorov

Milovanej osobe poďakoval za všetko. "Viem, že nás čaká ešte veľa rozhovorov, ale musíme tomu dať teraz trochu času. Katka, Zuzka a Zdenka boli ženy, ktoré spájala láska k zvieratám. Obetovali ste im svoj čas, kedykoľvek nezištne podali pomocnú ruku. Dali ste im všetko a nakoniec pre nich obetovali i vlastné životy," uviedol prostredníctvom sociálnej siete.

Trojica žien z rožňavského útulku sa utopila minulý týždeň v rieke Muránka v Revúcej. Nebojácne dorazili na pomoc miestnemu útulku a keď sa už zdalo, že záchranná akcia je na konci, došlo k tragédii. Jedno z bezvládnych tiel našli hasiči už v osudnú noc v stredu. Neskôr záchranné zložky našli telá ďalších dvoch žien i auto za pomoci drona. Viac sa dočítate tu.

Jeden z posledných rozhovorov

Matejov odkaz ďalej prináša hlboké posolstvo. Napísal, že ľudia až príliš často zabúdajú na to, že sú len z mäsa a kostí. "Mami, pri jednom z našich posledných rozhovorov si mi povedala, že mám myslieť na to, že sa môže stať všetko. „Viem, mami“, odvetil som. Len som netušil, že to „všetko“ príde ani nie mesiac potom," dodal úprimne.

Smutné udalosti - tragická nehoda autobusu aj nešťastie pri záchrane zvierat z útulku - spojili Slovákov, ktorí sa rozhodli pozostalým podať pomocnú ruku.

Na stránke ludialudom.sk zorganizovali zbierku. Cieľom je do 16. decembra vyzbierať 75-tisíc eur, ktoré po rovnakých čiastkach poputujú rodinám obetí. Do pondelka 18. novembra sa nazbieralo už takmer 59-tisíc eur.