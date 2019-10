PRÁVE TERAZ V hlavnom meste vás čakajú zápchy: Zdržíte sa na viacerých miestach

"Na Einsteinovej ulici smerom na Prístavný most stratíte desať až 15 minút," informuje Zelená vlna RTVS. Vodiči hlásia zdržanie aspoň 15 minút na Dolnozemskej aj cez Most Apollo smerom do centra. Na moste Lafranconi v smere do Mlynskej doliny sa podľa Zelenej vlny zrazili dve autá, blokované sú dve pruhy a v kolóne sa stojí na D2 od odpočívadla Jarovce aj v smere z D1. Nehoda sa stala aj na Brnianskej ulici pri pumpe v smere na Patrónku.

Podľa Stella centra nehody odstraňujú v Bratislave na konci Gagarinovej ulice pred výjazdom na Prievozskú v smere do centra. Tiež na výjazde z D1 na Gagarinovu, v smere do centra. Vodiči sa do päť minút zdržia v kolóne na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere z mesta a tiež na D1 pred Prístavným mostom v smere od Senca.Vodiči v navigácii Waze hlásia aj kolóny na moste SNP, Náb reží arm. gen. Ludvíka Svobodu, na Staromestskej a Šancovej a na Vajnorskej pri Istropolise.