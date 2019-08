MIMORIADNA SPRÁVA V Tatrách zabíjali blesky: Obete hlásia na Slovensku aj v Poľsku

Zásahy bleskom na hrebeni Západných Tatier

V poobedňajších hodinách vo štvrtok boli záchranári HZS požiadaní o pomoc českou turistkou, ktorá sa nachádzala aj so svojim kolegom na vrchole Baníkova. Obaja boli zasiahnutí bleskom, turistka utrpela poranenie dolnej končatiny, jej kolega bol tlakovou vlnou zhodený do Baníkovského kotla. Informovala o tom na sociálnej sieti Horská záchranná služba.

"Záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá smerovala do Žiarskej doliny, v ktorej panovali nepriaznivé poveternostné podmienky na letecký zásah. Po vylepšení poveternostných podmienok letela posádka VZZS so záchranárom HZS k postihnutým turistom. Pri pacientke bol pomocou navijaka vysadený záchranár HZS, ktorý jej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravil ju na letecký transport," uviedli v príspevku.

Pri pacientovi, ktorý sa nachádzal v Baníkovskom kotli bol vysadený lekár VZZS, ktorý žiaľ turistovi už nedokázal pomôcť, pretože pri páde niekoľko sto metrov utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. "Pacientka bola následne letecky transportovaná do doliny, odkiaľ pokračovala terénnym sanitným vozidlom do nemocnice," dodala HZS.