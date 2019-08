FOTO Drzosť najvyššieho rangu! Policajtov predbiehal zdrogovaný a s falošnými majákmi

BRATISLAVA - Hliadka dopravnej polície v utorok v čase poludnia prechádzala po mestskom obchvate D2 v smere von z mesta. Pri prechádzaní tunela Sitina smerom do Českej republiky spozorovali v spätnom zrkadle vozidlo Kia Stinger. Vodič si vynucoval prednosť v jazde, použil dokonca modro-červené majáky.

Napokon hliadku dopravnej polície, idúcu v pravom jazdnom pruhu, dokonca predbehol. "Vodič svojou rýchlou a agresívnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Policajti vodiča po krátkom prenasledovaní zastavili a podrobili kontrole," vyzdvihla bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Ukázalo sa, že vozidlo malo za čelným oknom modro-červený stroboskopický maják, ktorý môžu používať iba vozidlá Ministerstva vnútra.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

To však nie je všetko. Nakoľko javil známky požitia omamných látok, policajti ho vyzvali, aby sa podrobil vyšetreniu za účelom ich detekcie. Výsledok lekárskej správy bol šokujúci. Bol totiž pozitívny na amfetamíny, metamfetamíny, barbituráty a opiáty. "Vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz a bude riešený správnym orgánom. Nezodpovednému 56-ročnému vodičovi hrozí zákaz činnosti do 5 rokov a pokuta od 200 do 1000€," uzavrela hovorkyňa.

Zdroj: Facebook/Polícia SR