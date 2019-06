Sexuálny škandál vo Vranove má dohru! Dievčatá sledujúce masturbujúceho učiteľa dostali trest

Informoval o tom denník SME. Dievčatá vo veku 14 a 15 rokov totiž na videu komandovali učiteľa gymnázia z Vranova nad Topľou. Video sa medzi študentmi rozšírilo pred pár dňami, vzniklo však ešte v apríli. Škola s učiteľom rozviazala po dohode na jeho žiadosť pracovný pomer. Polícia prípad momentálne vyšetruje. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá, okolnosti preverujeme a v zákonnej lehote bude vo veci rozhodnuté,“ uviedla pre Topky hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová. Podľa našich informácií v prípade zatiaľ nepadli žiadne obvinenia. Dievčatá aj učiteľ už boli na výsluchu.

Trojka zo správania

Základná škola, ktorú dievčatá navštevujú, tento týždeň oznámila, že dostanú trojky zo správania. Matka jedného z dievčat je týmto krokom zaskočená a rozhodnutiu školy nerozumie. Doteraz vraj nemala informácie o tom, že by jej dcéra mala mať problémy so správaním. „Ja si skôr myslím, že táto trojka zo správania je výstraha. Prečo má ale na to doplatiť moja dcéra?“ pýtala sa matka, ktorú si zavolali do školy.

Podľa riaditeľa školy Mareka Cerulu sa však zhoršenie známok zo správania nesúvisí s videom. „Boli riešené aj s inými súvislosťami a im sa to len vystupňovalo,“ hovorí Cerula. Riaditeľ školy tvrdí, že u nich na škole je každé zhoršenie správania sa a každé porušenie školského poriadku prejednávané s rodičmi. Okrem videa sa vraj dcéra vyjadrovala vulgárne a nevhodne sa obliekala. Matka ju bráni, že sa tak správali aj ostatné dievčatá.

Odlišné správanie

Podľa našich informácií sa však správanie dievčat líši. Dievča, ktoré na videu dáva povely, zrejme nemá, podľa slov ľudí z okolia, žiadnu väčšiu ujmu a školu navštevuje v normálnom režime aj naďalej. Ôsmačka, jej kamarátka, ktorá sedela počas natáčania vedľa nej, do školy nechodí a od okolia sa dištancuje.

Dievčatá sa registrovali na zoznamke, ktorá je medzi študentmi v meste momentálne populárne. Na zoznamke sa však uvádza, že užívateľ musí mať viac ako 17 rokov. Učiteľa tak mohli uviesť do omylu. Napriek tomu je známe, že stránku navštevujú aj mladšie dievčatá či chlapci. Učiteľ si podľa slov dievčat ich vek nezisťoval.

Do úvahy prichádza viacero možností

K prípadu sa pre Topky vyjadrila aj sexuologička Danica Caisová. Tá predpokladá, že stredoškolského učiteľa podrobia sexuologickému vyšetreniu. „Do úvahy prichádza viacero možností. Takto sa môže správať aj duševne chorý človek, všeobecne sa takto môžu správať aj ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí nemajú dostatok logických a rozumových schopností na to, aby zvážili, či to, čo robia, je v súlade s ich presvedčením. Dajú sa ľahko zmanipulovať,“ povedala Caisová.

Ak však vychádzame z predpokladu, že tento človek je psychicky zdravý, tak by mohol byť pod vplyvom drog, alkoholu alebo deviácie alebo aj ich kombinácie. „My pracujeme s mužmi, ktorí sa dopustili sexuálnych deliktov a toto je obligátne vysvetlenie. Často sa stretávame s tým, že to vysvetľujú tak, že nevedia, koľko mali dievčatá rokov,“ dodala.

Ich vek mohol ako učiteľ odhadnúť

Caisová ďalej vysvetľuje, že aj keď nepoznal ich vek, reálne so žiačkami, resp. „puberťáčkami“ či dievčatami v tínedžerskom veku prichádza ako učiteľ do kontaktu častejšie ako väčšina mužov. „Učitelia na základných a stredných školách majú veľmi presný odhad na to, koľko tie deti majú rokov. Celkom sa mi to nezdá. Trinásťročné dievča má iný hlas ako dospelé,“ uviedla s tým, že faktom ostáva, že dospelé ženy takýto druh „zábavy“ zrejme nevyhľadávajú. Správanie učiteľa je podľa nej rozhodne veľmi nezvyčajné. „Je to rozhodne veľmi nezvyčajné, aby sa dospelý muž takým spôsobom v istom zmysle verejne vytešoval.“

Ani správanie dievčat, ktoré v tom čase nemali ani 15, nie je vhodné, no podľa sexuologičky je v tom veku možné všetko. „Je možné, že jedna je organizátorka a ďalšie sa podriadia, lebo ona je šéfka partie. V tom veku od tých 12 do 16 rokov sa ku každému tomu správaniu treba vyjadrovať veľmi opatrne,“ povedala s tým, že tieto prejavy môžu, ale nemusia časom odznieť. „Je možné, že niektorá z nich sa bude niektorým okrajovým sexuálnym aktivitám venovať bude. To sa vylúčiť nedá,“ dodáva.

Najlepšie nás oklamú naše deti

To na koho strane je vina, sa nedá určiť jasne, treba počkať na výsledky vyšetrovania. „Zákon hovorí, že do 15. roku sú akékoľvek sexuálne aktivity trestné. Ide samozrejme o pohlavný styk, ale aj iné aktivity sú posudzované prísne,“ uviedla Caisová s tým, že deti sú dnes vystavené predčasnej sexualizácii s mnohými následkami. Podľa mnohých štatistík a výskumov, sú deti vystavené predčasnej sexualizácii s mnohými následkami. „Dospelý muž väčšinovej sexuality má rád erotické správanie dospelej ženy,“ napísala sexuologička.

Dodala, že z viacerých výskumov správania dievčať, ktoré sa venujú prostitúcii až 9 z 10 potvrdilo, že malo také zážitky aj v detstve. Dve dievčatá by však k takejto zoznamke v ich veku nemali mať prístup. „Ale viete, nikto nás nedokáže ľahšie a rýchlejšie oklamať, ako naše deti. Často uveríme tomu, čo nám deti rozprávajú, aj keď sa nakoniec ukáže, že to tak nie je,“ povedala. „Správanie dievčať je však otázka pre detského psychiatra alebo dorastového psychológa. Iste sa do budúcnosti môže ukázať, že niektorá z nich bude mať poruchu správania, lebo toto je naozaj skôr taká porucha správania by som povedala.“

Takto sa bežne dievčatá nezabávajú

Dievčatá tvrdili, že to brali ako zábavu. „Tak 98 percent dievčat v tomto veku sa takto zabávať nebude,“ vysvetľuje Caisová. „Aj keď vstupom internetu a sociálnych sietí sa správanie tak anonymizovalo, že aj dievčtá alebo chlapci, ktorí by to v minulosti nerobili, tak ich to láka, lebo to robia spolužiaci. Tlak kolektívu je veľmi veľký,“ uviedla Caisová s tým, že často nevedia odhadnúť následky. Rodičov to však určite nepotešilo.