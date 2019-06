Finančná polícia odhalila krátenie daní so škodou 1,8 milióna: Obchodovali s pohonnými látkami

BRATISLAVA - Finančná polícia pokračuje vo vyšetrovaní daňovej trestnej činnosti. Počas akcie s názvom Bomba 3 zadokumentovala ďalšie obdobie krátenia dane so škodou takmer 1,8 milióna eur. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.

K daňovej trestnej činnosti malo dôjsť podľa polície v tomto prípade od januára do augusta 2017 v ďalších 22 prípadoch, išlo o obchodovanie s pohonnými látkami. "Organizovaná skupina ich dovážala z Rakúska - rovnaký modus operandi ako v predošlých 24 prípadoch. Na obchodovanie účelovo založili alebo personálne obsadili firmy. Tie zapojili do umelého vysoko sofistikovaného fakturačného reťazca. Niektoré so správcom dane spolupracovali, iné nie," priblížila polícia.

Hlavnou úlohou malo byť podľa polície zneprehľadniť tok pohonných látok a výber daní, ako aj spojitosť obvinených s firmami. Polícia doplnila, že obchodné aktivity boli na účel trestnej činnosti fiktívne. "Nepodávali daňové priznania, neodvádzali daň. Sídla boli virtuálne. Správcu dane ignorovali. Konatelia firiem boli prevažne biele kone," skonštatovala. Všetci obvinení vrátane tých, ktorí boli vzatí do väzby, sú podľa slov polície stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.