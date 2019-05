Muž (29) našiel v odpadkovom koši zbraň s nábojmi: Páchateľovi bude hroziť až osem rokov

"Išlo o krátku guľovú zbraň so zásobníkom. Pri zbrani bolo 42 nábojov rôzneho druhu a 13 nábojníc. Prípad vyšetruje okresný humenský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Trestná sadzba odňatia slobody pre páchateľa je zákonom stanovená na tri až osem rokov," uviedla Ligdayová.

Polícia upozorňuje občanov, že ak nájdu nejakú zbraň, je potrebné to okamžite ohlásiť na políciu. "Každá takáto zbraň je potom zaslaná na kriminalisticko-expertízne skúmanie, a to aj z dôvodu, či nebola ňou spáchaná nejaká trestná činnosť. Vlastniť ju môžu len osoby, ktoré majú na to oprávnenie," dodala krajská policajná hovorkyňa.