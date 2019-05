Šokujúci zvrat v prípade smrti Tomáša (†16) zo Žiliny: K vražde sa údajne priznala jeho priateľka

Tomáš prišiel o život, keď hrdinsky bránil Juditu pred nebezpečným mužom, ktorý sa dostal do bytovky tak, že sa vydával elektrikára. Tento scenár spočiatku odznel v médiách. O tom, že z miesta utekal muž v montérkach, hovorili aj susedia. No ďalšia verzia, s ktorou má pracovať polícia hovorí o tom, že 21 bodných rán tínedžerovi nespôsobila žiadna tretia osoba. Všetko podčiarkuje aj to, že susedov mali zástupcovia zákona upokojovať, že sa nemusia nikoho báť, že im nič nehrozí. O mimoriadnom pátraní po páchateľovi navyše nebolo vôbec počuť.

Mladé dievča, ktoré bolo v osudnú chvíľu s Tomášom, skončilo po incidente v nemocnici. Taktiež utrpelo zranenia. Dvojica navštevovala rovnakú triedu gymnázia na Vlčincoch, mali mať dokonca spoločné plány. Cestu do Londýna. Tú však neuskutočnili. Krvavá dráma sa odohrala v čase, keď sa mali dohadovať na detailoch výletu a na tom, čo si pobalia.

Šokujúci zvrat

Za účelom zistenia smrti mladého muža polícia nariadila pitvu. Jej výsledky by mali byť známe už v najbližších hodinách. Doslova zimomriavky ale vyvoláva správa, že pod smrť chlapca sa mala údajne podpísať práve jeho priateľka. "V sobotu sa priznala v nemocnici," potvrdil nám neoficiálne zdroj z policajného prostredia, ktorý tiež dodal, že svoju rolu mohli zohrať aj drogy. Správu o tom, že 21 bodných rán mala tínedžerovi spôsobiť jeho rovesníčka, navyše potvrdili aj ďalšie zdroje.

Mala si podrezať žily

Dievčina mala mať zranenia, ktoré si údajne spôsobila sama. Z miesta činu ju mali odvážať s obviazanými rukami. Dôvodom mali byť podrezané žily. Zástupcovia zákona ale o incidente aj naďalej mlčia. "Polícia od prijatia oznámenia na prípade intenzívne pracuje s nasadením maximálnych síl a prostriedkov a vykonáva všetky potrebné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku za účelom objasnenia skutku, ako aj určenia jeho právnej kvalifikácie. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť k prípadu v súčasnej dobe žiadne bližšie informácie," znie ich posledné vyjadrenie.

K tragickej udalosti došlo 16. mája popoludní v jednom z bytov Za plavárňou v Žiline. Susedia vôbec netušili, čo sa stalo, okolie polícia uzavrela, domácich dokonca nepúšťali do ich bytov. Páchateľ mal do budovy vniknúť tak, že sa predstavil ako elektrikár, ktorý ide odpisovať hodiny. Otvoriť mu mal jeden z obyvateľov bytovky. Záhadného suseda však údajne polícia vôbec nenašla, čo by malo taktiež potvrdzovať to, že útočníkovi nik neotvoril dvere. Nezverejnili ani jeho identikit. Prípad je teda až do oficiálneho vyjadrenia polície naďalej zahalený rúškom tajomstva.