Bolestivé kopance a údery: Mladíka (19) v Kolárovciach násilne prepadli, mužov prosil, aby prestali

Zabúchali na dvere, ktoré im otvoril 19-ročný mladík. Keď zbadal dvojicu mužov, chcel zatvoriť dvere, čo sa mu nepodarilo. "Útočníci prekonali jeho odpor a vošli dnu. Mladík spadol na zem a tam ho 29-ročný Jozef najmenej desaťkrát udrel päsťami do tváre a tela. Druhý, 21-ročný Patrik, mladíka zozadu najmenej desaťkrát kopol do oblasti chrbta a opakovane udieral do hlavy a ostatných častí tela. Mladík útočníkov prosil, aby prestali, unikal pred nimi po dome, avšak opakovane ho napádali," uviedla Balogová.

Krádež pre drobné

Doplnila, že pri napadnutí vytrhol Jozef mladíkovi z vrecka teplákov peňaženku a vytiahol z nej bankovku v hodnote 20 eur. "Peňaženku odhodil a dvojica z miesta odišla. Napadnutý mladík utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s dobou liečenia asi 42 dní. Obidvoch útočníkov polícia ešte v ten deň zadržala," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Vyšetrovateľ obvinil 29-ročného Jozefa zo zločinu lúpeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody v spolupáchateľstve a 21-ročného Patrika z prečinu porušovania domovej slobody v spolupáchateľstve. Obidvaja obvinení sú stíhaní na slobode, uzavrela Balogová.