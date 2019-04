Chvíle hrôzy v Košiciach: Ozbrojení muži v kuklách prepadli banku, sú na úteku

Po páchateľoch naďalej pátra. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová. „Krátko po 14. h vošli do pobočky dvaja doposiaľ neznámi páchatelia s kuklami na hlavách a so strelnými zbraňami, ktoré namierili na prítomné osoby. So slovami toto je prepad, ruky hore začali prehľadávať pokladničné boxy pri jednotlivých pracovných stoloch a pod hrozbou použitia zbrane prinútili pracovníčky banky vydať finančnú hotovosť v doposiaľ presne nezistenej výške,“ uviedla s tým, že počas lúpežného prepadnutia k zraneniam osôb nedošlo. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin lúpeže spáchaný závažnejším spôsobom konania, za čo je trestná sadzba sedem až 12 rokov.