Čachre-machre po smrti Filipínca Henryho (†36): VIDEO Svedok o manipulácii so zdravotnou dokumentáciou

Zeman bol jedným z predvolaných svedkov v prípade zabitia Filipínca Henryho Acordu, z ktorého obžalovali Dunajskostredčana Juraja Hossua.

Verejné odhalenie

Právnik krátko po incidente napísal do súkromnej konverzácie svojim známym o tom, že musel vlastnoručne brániť tomu, aby nebola menená zdravotná dokumentácia zosnulého cudzinca. "A aby do nej nebolo napísané, že vlastne trpel vrodenou vadou mozgu, a že zomrel kvôli chorobe," uviedol v tom čase no nečakal, že jeho slová sa dostanú na verejnosť. O tom, že niekto jeho vyjadrenie odfotil a preposlal ďalším osobám, sa mal dozvedieť až na druhý deň.

Univerzitná nemocnica neskôr reagovala, že prípad prešetrila a že bolo zistené, že neprišlo k zmene pôvodného záznamu. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská dodala, že zdravotný záznam bol doplnený o dodatok, čo je v rádiologických záznamoch štandardnou praxou.

Právnik však informáciu o tom, že došlo k manipulácii, zopakoval aj na štvrtkovom pojednávaní. Upozornil, že zasahovanie do spomínaných dokumentov vôbec nie je štandardné, navyše ak k nemu došlo po smrti pacienta. Opísal, ako sa doktora Vladimíra Javorku, ktorý vo štvrtok taktiež vypovedal pred senátom, mali v tom čase opýtať, prečo chce zasahovať do dokumentácie.

„Mal povedať vetu, veď je to mladý chalan, prečo by mal dostať 12 rokov, keď môže dostať iba dva,“ povedal Zeman s dodatkom, že on pri tom, keď tieto slová lekár vyslovil, nebol osobne. Potvrdiť mu to však mali dve osoby. Neskôr sa navyše dozvedel, že lekár krok nemá v pláne, ale že k manipulácii už došlo. „My sme boli celý čas v tom, že sa niekto iba pokúsi do toho zasahovať, my sme ale nevedeli, že on to už urobil,“ vypovedal.

Zdroj: Topky/Vladimír Anjel

Osobne pacienta nevidel

Doktor Javorka podľa neho vstúpil do systému a neoprávnene dopísal dodatok o tom, že CT vyšetrenie preukázalo nález, ktorý mal spôsobiť krvácanie do mozgu. Pod smrť Filipínca by sa teda podľa tohto záveru nemusel podpísať kopanec, ale aneuryzma mozgovej tepny, ktorú vyhodnotil Javorka. Vtedajší prednosta pritom nevyšetroval Henryho osobne, k záverom prišiel z obrazovej dokumentácie CT vyšetrení.

Aneuryzma mozgovej tepny sa pritom podľa vysvetlenia Javorku, ktorý má v rádiológii s diagnostikou ochorenia mozgových tepien 30-ročné skúsenosti, v bežnej praxi vyskytuje u jedného až troch percent bežnej populácie. Môže spôsobiť ľahké neurotické príznaky, napríklad bolesti hlavy, ale aj smrť. "Podľa môjho názoru už predtým bola (aneuryzma, pozn. red.), nevznikla v dôsledku útoku," povedal Javorka na súde.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Lekárka, ktorá pracovala na pôvodnom posúdení CT bola podľa Zemana po udalosti natoľko pobúrená zo vzniknutej situácie, že adresovala e-mail medicínskemu riaditeľovi. Sťažovala sa v ňom, že vyjadrenie o aneuryzme nie je pravdivé. „Napísala tam, že pán doktor Javorka falšoval zdravotnú dokumentáciu, a že s jeho postupom aj s tou diagnózou nesúhlasí. Ona trvala na tom, že aneuryzma tam nebola,“ povedal právnik.

Diagnózu nepotvrdili

Ostrosledovaným prípadom sa potom zaoberalo vedenie nemocnice aj ministerstvo zdravotníctva. Zeman si myslí, že aj vďaka prístupu vedenia sa prípad vôbec riešil. Na mimoriadnom konzíliu o diagnóze pojednávali viacerí odborníci, podľa vyjadrenia svedka sa pýtali, či aneuryzma bola alebo nebola, a či išlo v prípade lekára o štandardný postup. Postatné však podľa právnika bolo, že nikto z prítomných lekárov diagnózu nepotvrdil. Aj v predbežnom pitevnom protokole sa ako dôvod smrti uvádza tupý úder, podotkol Zeman.

Zdroj: Jan Zemiar

Po konfrontácii mal doktor zmeniť rétoriku. „Nakoniec pod nejakým tlakom, asi vnútorným, sa priznal, že on tú dokumentáciu, to CT, videl už keď sa to stalo v ten deň, 26. mája, ale dopísal to až o 10 dní. Na otázku, prečo dodatok doplnil až tak neskoro, nevedel poriadne reagovať a koktal," pokračoval Zeman.

Obžalovaný sa čudoval

Situáciu komentovala aj prokurátorka, ktorá uviedla, že smerodajný je pre ňu znalecký posudok, pod ktorý sa podpísali renomovaní znalci. "Žiadnu aneuryzmu nepotvrdil," uviedla. Názor doktora Javorku berie prokurátorka ako súčasť vyšetrovania. "Boli tam ďalší lekári, ktorí aneuryzmu nepotvrdili, z môjho pohľadu je vyvrátená," dodala. Samotný obžalovaný však na slová Zemana reagoval, že sa čuduje, ako svedok, ktorý nemá lekárske vzdelanie, môže dehonestovať závery odborníka s dlhoročnou praxou.

Prečo sa však doktor vôbec rozhodol dopĺňať dodatok do dokumentácie? Podľa jeho vysvetlenia pred súdom sa k papierom vrátil aj pre medializáciu prípadu. Zeman tiež objasnil, že na mimoriadnej porade, ktorú zvolal generálny riaditeľ nemocnice, sa Javorka obhajoval tým, že v čase, keď si pozeral dokumentáciu nevedel, že je pacient už po smrti.

„Nevedel, že ide o obeť trestného násilného činu, že on si pozerá bežne dokumentáciu pacientov svojej kliniky za účelom na stanovenie ďalšej terapie, že on si to pozeral preto, lebo chcel ďalej nastaviť liečbu,“ opísal právnik. Keď však lekár podľa vyjadrenie Zemana videl video a zistil, že prípad je medializovaný a ide o trestný čin, pripustil, že krvácanie mohlo byť zapríčinené tupým nárazom a nie aneuryzmou, ale že ju tam aj tak vidí. Lekár po "zemetrasení" prišiel o miesto prednostu nemocnice, právnik povedal, že rada riaditeľov sa jednohlasne zhodla, že ho musia odvolať z funkcie.

Na Slovensko pricestovala aj Henryho rodina. Zdroj: Jan Zemiar

Krik a chaos

Pred Okresným súdom Bratislava I vo štvrtok vypovedali aj policajti, ktorí mali v čase potýčky 26. mája 2018 službu. Keď dorazili na miesto, bol tam chaos, podľa slov jedného z nich na nich kričalo naraz asi desať ľudí. Od cudziniek sa dozvedeli, že Henry bol napadnutý a kopnutý do hlavy. Hossu mal byť pokojný, nemal robiť problémy, mal však opakovať, že Filipínec je pasák.

Obžalovaný na predchádzajúcom pojednávaní svoj čin oľutoval. Priznal, že v osudný večer vypil asi 20 pív a 10 vodiek, okrem toho užil liek Paretin a Lexaurin. Sám povedal, že si myslel, že Henry ubližuje ženám a preto zasiahol. Na detaily si však nespomína. Incident zachytila aj kamera, na ktorej je viditeľné, ako Hossu Filipínca kopol v čase, keď bol už na kolenách, uštedril mu facky a napokon si na neho vyložil nohu. U Dunajskostredčana našli policajti boxer, ktorý mal nosiť ako talizman. Jeho známy však dementoval, že by vyznával xenofóbne, homofóbne či krajne pravicové názory. Podľa jeho blízkych nebol agresorom a bol vzorným otcom. Konflikty nemal vyhľadávať, ani keď si vypil.

Hlavné pojednávanie súd odročil na máj tohto roka. Predvolaní budú ďalší svedkovia ale aj znalci a lekári. Žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby súd nevyhovel, zostáva teda naďalej vo väzbe.