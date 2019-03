Onanista z MHD vyvolal strach! Odborníci radia, ako sa zachovať: Polícii FOTO penisu nestačí

BRATISLAVA - Minulý týždeň šokovala verejnosť snímka, ktorá sa objavila na sociálnej sieti. Je na nej muž, ktorého fakt, že sedí v trolejbuse, neodradil od toho, aby sa chytal na intímnych miestach. Bohužiaľ, cestujúcim naokolo pritom ukázal aj to, čo malo zostať skryté. Napriek tomu, že polícia o prípade vie a podľa slov hovorcu sa ním zaoberá, muž zatiaľ v ich rukách neskončil.

Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, trestným oznámením na útvaroch Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I ani v Bratislave II, cez územie ktorých daný spoj MHD prechádza, polícia nedisponuje. "Danou vecou sa v súčasnej dobe zaoberá príslušný útvar Policajného zboru," dodal.

Známy - neznámy?

Aj napriek tomu, že používatelia na sociálnej sieti vo viacerých komentároch ukazujú na toho, o koho by malo ísť, devianta zástupcovia zákona stále nezadržali. V policajnom vyjadrení dokonca páchateľa označili ako doposiaľ neznámeho muža. "Neznámy? Veď jeho meno je dobre známe," znela jedna z reakcií pod príspevkom na facecbookovej stránke Polícia SR. Meno sa opakovalo aj v komentároch na iných stránkach. Práve preto ľudí reakcia polície poriadne prekvapila.

Hovorca ale upozornil, že občania by sa v prípade, že majú podozrenie z páchania akejkoľvek protiprávnej činnosti, mali obrátiť na políciu na bezplatnom čísle 158. A to bezodkladne. "Pri každom páchaní protiprávneho konania je rýchla a bezodkladná reakcia občanov pre políciu veľkým prínosom, nakoľko pravdepodobnosť objasnenia takéhoto konania je omnoho väčšia ako v prípadoch kedy je konanie nahlásené s väčším časovým odstupom," vysvetlil ďalej Szeiff.

Zdroj: Tip čitateľa

Polícia teda naďalej apeluje na ľudí, aby sa v prípade, že disponujú informáciami k spomínanej udalosti z bratislavskej MHD, obrátili na na nich telefonicky alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.

Strach verejnosti

V súvislosti s prípadom sa na facebookovej stránke Revízori Bratislava na ostatných cestujúcich obrátila aj žena, ktorá chcela vidieť necenzurovanú snímku ukájajúceho sa muža. Dôvodom bolo, že si chcela overiť, či nešlo o deviatna, na ktorého sama narazila pred približne rokom. Nahlásila ho aj polícii, no dodnes muža nevypátrali.

Verejnosť sa teda obáva aj toho, aby sa incident neopakoval, podobne, ako to bolo v prípade neslávne známeho fekálneho fantóma. Ten útočil na ženy močom a fekáliami niekoľko týždňov.

Odborníci: Nadávky nemajú zmysel

Nie je umenie fotiť to, ale konať. Aj v tomto duchu sa niesli mnohé komentáre k incidentu. Autor snímky ju totiž zverejnil na facebookovej skupine Revízori Bratislava s upozornením, že si treba dávať pozor, no ľudí zaskočilo, že nezasiahol priamo na mieste. Viacerí sa totiž vyjadrili, že by mužovi poriadne vynadali či dokonca použili násilie. Či žena, ktorá vedľa onanujúceho muža sedela, vôbec tušila, čo sa deje po jej boku, nie je známe.

Agresívne reakcie zo strany verejnosti na adresu autora snímky však podľa odborníkov nie sú na mieste. Ako sa teda zachovať? Sexuologička Danica Csaisová sa vyjadrila, že nemá zmysel upozorňovať osobu, ktorá sa dopustila podobného konania. Nepomôžu nadávky, ani to, že situáciu bude okolie riešiť ručne-stručne. "Treba ihneď kontaktovať políciu," upozornila. Podľa jej slov totiž nie je možné očakávať, ako sa osoba, ktorá môže trpieť psychickou poruchou, zachová.

Rovnaký názor má aj klinický psychológ Daniel Kotrč z Ambulancie klinickej psychológie NEONYX v Žiline. Myslí si, že všetko závisí aj od okolností v danej chvíli. "Všetci zvonku sú kritickí, lebo to vnímajú tak, že sami vedia, ako by sa to malo riešiť," povedal. Uviedol, že nie je správne, že osoba, ktorá muža nasnímala, udalosť nenahlásila na polícii. Podľa jeho slov však mohol v danej chvíli zapôsobiť strach.

Tenká hranica

Podľa sexuologičky incidenty, akým bol aj tento, verejnosť vníma vždy negatívne. Ako uviedla, už od útleho veku deťom rodičia vštepujú, že takéto správanie patrí do intimity a nie na verejnosť. Psychológ dodal, že čo sa týka sociálnej sieti, kde sa snímka objavila, stiera sa hranica, čo je verejné a čo je osobné. Veľmi podľa neho záleží na tom, čo chcela osoba tým, že obrázok dala na internet, vyjadriť. "Či tam bola možnosť, že to, že snímku zverejní spôsobí, že sa situácia začne riešiť," povedal a dodal, že inak je to len kričanie na nie celkom správnom mieste.

"Pre neho to môže byť úchylka, ktorá mu prinesie uspokojenie a on sa v tom autobuse sexuálne uvoľní. Ale môže to byť aj istá forma exhibicionizmu. Zdieľanie ho môže vydesiť aj posmeliť. Nevieme, ako zareaguje," ukončil a na záver dodal, že je zvláštne, že nikto, nielen autor snímky, nereagoval a nepomohol. Otázkou je podľa neho aj to, či ľudia nič nevideli alebo len nechceli vidieť.