Argentínsky steak za 30 eur, omyl! V Prahe servírovali choré poľské mäso luxusné reštaurácie

Český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman o situácii informoval v stredu na poľnohospodárskom výbore. Dodal, že ak by sa v poľskom hovädzom našli zvyšky veterinárnych liečiv, prijme štát mimoriadne veterinárne opatrenia.

"Chcem vás ubezpečiť, že to nešlo do žiadnych low-costových reštaurácií, boli to luxusné reštaurácie, špeciálne v Prahe. Brali to reštaurácie, ktoré potom vydávali poľské mäso za argentínske, aby mohli predávať za 1000 korún porciu," priblížil poslancom. Konkrétne prevádzky však neuviedol. Podľa jeho slov sú nazývané ázijsky. "A tým nemyslím čínske reštaurácie," dodal.

Testy na salmonelu

Veterinári v poľskom hovädzom mäse z problematických bitúnkov, ktoré poputovalo do Prahy, zatiaľ zvyšky liečiv nezistili. Hovädzina dokonca pôsobila v poriadku aj na pohľad. Stále sa však čaká na výsledky testov na salmonelu. Informoval o tom v utorok Petr Majer z českej Štátnej veterinárnej správy. Malo ísť o 56 kilogramov mäsa, ktoré nakúpili práve spomínané české reštaurácie.

Veterinári v Česku od 28. januára odobrali približne 80 vzoriek zo zásielok poľského mäsa. Vyšetrili už tretinu, pričom sa preukázalo, že všetky vzorky sú v poriadku. K našim západným susedom sa malo celkovo dostať približne 300 kilogramov mäsa z chorých kráv. Z toho 137 kíl nakúpili spotrebitelia alebo reštaurácie.

Zdroj: TVN24

Nedôverčivý minister

Český minister poľnohospodárstva Toman prehlásil, že neverí poľskému systému veterinárnej kontroly. Dôvodom je to, že informácie z poľskej strany sa postupne menili. Vyzval preto k tomu, aby sa občania poľskému hovädziemu radšej vyhýbali.

Česko podľa neho prípadne zavedie mimoriadne veterinárne opatrenia, ktorými by zamedzili obchod, aby sa poľské mäso do krajiny nedostávalo. To všetko však môže nastať až po konzultácii s Európskou komisiou. Podobne ako na Slovensku. Podľa Tomana by však v prípade zákazu mali postupovať jednotne všetky európske krajiny. Inak by sa do Česka mohlo dostať mäso z Poľska aj cez iné štáty.

Kauza okolo poľského hovädzieho mäsa vypukla po tom, ako televízia TVN24 zverejnila reportáž, ktorú natočila v jednom z mäsokombinátov v Poľsku. Na videu vidieť, ako na bitúnok privážajú kravy a býky, ktoré ani nevedia stáť na vlastných nohách. Choré zvieratá ďalej spracovávajú na mäso. Takýto postup je v Poľsku nelegálny, reportéri však odhadujú, že v krajine sú takýchto bitúnkov stovky. Podľa zverejnených informácií ministerstva pôdohospodárstva SR sa toto mäso dostalo aj na Slovensko.

Zdroj: TVN24

Bitúnok, kde dochádzalo k zabíjaniu chorých kráv, už zatvorili. Na trh sa dostalo približne 9,5 tony mäsa, z toho tretina do krajín EÚ. Informovala o tom agentúra DPA. Poľské úrady však nebezpečie pre zdravie a život človeka vylučujú.