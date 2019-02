PRÁVE TERAZ Pavol Rusko zatiaľ ostáva na slobode s náramkom, rozhodol súd

BRATISLAVA - Na Okresný súd Bratislava II prišiel v pondelok vypovedať bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva SR Pavol Rusko, ktorý je obvinený z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej. Súd rozhoduje o jeho vzatí do väzby.

Podľa Ruska súdy zatiaľ konali v medziach zákona. Povedal to s tým, že nevidí dôvod na vzatie do väzby. Obvinenia v tomto prípade považuje za klamstvo. Dôvodom na návrh vzatia do väzby je podľa neho nedávna tlačová konferencia, na ktorej hovoril o tom, že výpovede svedkov v tomto prípade sú klamstvom. Argumentuje tým, že má ústavné právo na vyjadrenie názoru.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Je neuveriteľné, že prokurátor krajskej prokuratúry upiera občanovi SR právo, ktoré mu je dané ústavou a trestným poriadkom," ozrejmil Rusko pred súdom. Advokát obvineného Marek Para tvrdí, že z ich pohľadu ide o zjavný zásah do práva na slobodu prejavu. Vzhľadom na rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave podľa jeho slov nepočítali s tým, že by situácia mohla mať takéto vyvrcholenie.

Doplnil, že súdu už bola doručená obžaloba, zatiaľ však nemajú informácie o tom, či bol vytýčený termín pojednávania. Okresný súd Bratislava II však návrh prokurátora zamietol, Rusko teda ostáva zatiaľ na slobode s monitorovacím náramkom na nohe. Rozsudok však nie je právoplatný, prokurátor podal sťažnosť. Rozhodovať bude Krajský súd.

Obžalovaný Rusko

Pavol Rusko už podal v minulosti na Generálnej prokuratúre aj trestné oznámenie na neznámych páchateľov. Dôvodom má byť zámerná diskreditácia jeho osoby.

Začiatkom decembra minulého roka navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu na Ruska, ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na Krajskej prokuratúre v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla Ruska. Krajský súd v Bratislave Ruskovi na začiatku mája minulého roka uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian ​

Pokiaľ by sudca Okresného súdu Bratislava II žalobu KP v Bratislave na Ruska prijal, po prvý raz v histórii Slovenska by pred súdom stál bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a tiež v súčasnosti pojednávajú vo veci viacerých exministrov obžalovaných v rozličných iných trestných veciach.