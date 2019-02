Posledné sekundy pred nehodou: VIDEO Auto skončilo na streche, kamionista ho mal v "mŕtvom uhle"?!

BRATISLAVA - Sekundy, ktoré predchádzali škaredo vyzerajúcej nehode na diaľnici D1 v smere do Trnavy, zverejnila polícia na svojom facebookovom účte. Uvidíte na ňom kontakt kamióna a osobného auta, ktoré nakoniec skončilo na streche. Ľudia sa domnievajú, že pod incident sa podpísal tzv. "mŕtvy uhol".

Na to, ako málo stačí k dopravnej nehode, upozornili naši policajti na sociálnej sieti. Tam zverejnili video, ktoré zachytáva kontakt nákladného a osobného vozidla. Auto, ktoré viedol 31-ročný muž, nakoniec skončilo prevrátené na streche v strednom jazdnom pruhu.

Tento incident sa stal vo štvrtok 17. januára krátko pred pol ôsmou na diaľnici D1 v smere z hlavného mesta do Trnavy. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Prevrátené vozidlo značky Opel si však vodiči v kolónach začali fotiť. Takíto šoféri sa potom podľa policajného hovorcu Michala Szeiffa nevenujú riadnemu vedeniu vozidiel a fotografovaním alebo filmovaním miesta nehody tak ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. „A zápchy aj v opačnom smere, lebo musia okukovať, čo sa stalo... A ešte aj fotiť,“ znel jeden z komentárov pod príspevkom.

Zdroj: KR PZ BA

Podľa užívateľa Milana nehodu zapríčinil tzv. "mŕtvy uhol". „Keď sa nedá čo najrýchlejšie dostať aspoň 4 až 5 metrov pred kamión, treba spomaliť a umožniť kamiónu, aby sa zaradil vpravo. Ak to situácia nedovolí, tak sa treba držať za kabínou vodiča 4 až 5 metrov, tam vás vodič vidí. Inak si koledujete o takýto problém. Je to veľká nepríjemnosť aj pre vodiča kamiónu, nielen pre vodiča osobného auta. V autoškole by mal mať každý možnosť posadiť sa volant kamiónu, aby videl, čo vodič kamiónu vidí, resp. nevidí,“ uviedol muž, s ktorým súhlasili takmer tri desiatky ľudí.

Szeiff krátko po zrážke uistil, že zranenia utŕžil len vodič opla, prítomnosť alkoholu v dychu bola vykonanou dychovou skúškou u účastníkov dopravnej nehody vylúčená. Celková škoda spôsobená nehodou bola vyčíslená na cca. 10-tisíc eur.

Zdroj: KR PZ BA ​

Vodičov na záver vyzval, aby v prípade, ak sú svedkami dokumentovania udalosti v cestnej premávke, venovali svoju pozornosť vedeniu svojho motorového vozidla. „Pokiaľ si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke, neznižujte rýchlosť jazdy a v žiadnom prípade nefotografujte a nenatáčajte si vzniknutú udalosť na mobilný telefón,“ dodal.