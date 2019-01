PRÁVE TERAZ Prokurátor podal obžalobu na Pavla Ruska: Mal si objednať vraždu Volzovej

BRATISLAVA - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek podal na začiatku roka obžalobu na exšéfa televízie Markíza Pavla Ruska za to, že si podľa vyšetrovateľov pred dvadsiatimi rokmi objednal vraždu Sylvie Volzovej.

Začiatkom decembra podal vyšetrovateľ návrh na obžalobu Pavla Ruska za to, že si pred dvadsiatimi rokmi mal objednať vraždu svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej. Spolu s ním čelili návrhu na obžalobu aj traja známi členovia mafiánskej skupiny.

Zdroj: Jan Zemiar ​

Aj napriek tomu o týždeň na to zvolal Rusko tlačovú konferenciu, na ktorej tvrdil, že je nevinný a za všetko vlastne Volzová. Podľa Ruska tvrdenia zozbierané vyšetrovateľom potvrdil len jeden svedok z 55, pričom išlo len o "Černákovho štartéra". O Volzovej povedal, že nikdy do spoločnosti nepriniesla ani euro. "Nie je to obeť, ale agresor, ktorý nám priviedol na krk podsvetie," vyhlásil.

Prokurátor podal obžalobu

Prokurátor Krajskej prokuratúry Michal Šúrek však podal na Ruska obžalobu. Podľa informácií portálu DenníkN tak urobil 2. januára.

„Obžaloba bola doručená na Okresný súd 2. januára. Súd v predmetnej trestnej veci vykoná prvotné úkony v zmysle trestného poriadku,“ povedal pre denník hovorca Okresného súdu Bratislava II Pavol Adamčiak.

Nielen Rusko, ale aj traja mafiáni

Na príprave vraždy sa mali podielať aj známi členovia slovenského podsvetia, ako napríklad bos sýkorovcov Róbert Lališ, alias Kýbel, či za viacero vrážd právoplatné odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák a napokon jeho komplic Miloš Kaštan.

Bývalý minister hospodárstva je obvinený z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu Volzovej. Okrem iných mal proti nemu vypovedať bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák. Krajský súd v Bratislave mu na začiatku mája uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Falšovanie zmeniek

Polícia podozrieva bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska a kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera z falšovania zmeniek, na základe ktorých Kočnerova firma požaduje aj od Markízy ich preplatenie. Ide o štyri zmenky v hodnote približne 69 miliónov eur. Spomínané zmenky údajne ešte v roku 2000 podpísal vtedajší štatutárny zástupca televízie a jej spolumajiteľ Rusko, ktorý to potvrdil aj pri výpovedi na súde v spore o preplatenie jednej zo zmeniek.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Ján Zemiar

Podľa Ruska sa zmenky stali súčasťou dohody o urovnaní sporov medzi televíziou a jednou z firiem Kočnera. Ten sa dostal do povedomia verejnosti už v roku 1998 pri neúspešnom pokuse o prevzatie Markízy pomocou pracovníkov bezpečnostnej služby. V súvislosti s prípadom falšovania zmeniek je Marián Kočner držaný od konca júna vo väzbe. Podľa nepotvrdených informácií tiež mohol stáť za objednávkou vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Kočner sa už snažil z väzby niekoľkokrát dostať.