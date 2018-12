Strieľal na koscov v Bystrici, hajloval a mával nacistickou vlajkou: Martin už pozná trest

Rückschloss čelil obvineniu z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, ako i ďalších prečinov. Pri domovej prehliadke mu policajti zaistili množstvo extrémistických materiálov. Vinu priznal a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil. Jej súčasťou je aj to, že obvinený sa vzdáva práva na verejný súdny proces a možnosti odvolať sa voči verdiktu.

Na súde sa ospravedlnil

Okamihom vyhlásenia bol teda rozsudok právoplatný a odsúdený hneď nastúpil z väzby do výkonu trestu s minimálnym stupňom stráženia. Streľba na partiu koscov sa ozvala 25. júna popoludní. Pracovníka mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby trafila strela zo vzduchovej zbrane do ruky. Odsúdený sa mu vo štvrtok ospravedlnil. Poškodený Vladimír to pre médiá zhodnotil ako "pekné gesto". Vraj mu je zrejmé, že ak je niekto až tak pod vplyvom alkoholu, tak ani nevie, čo robí.