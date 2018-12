Tragický koniec Stanky (†39) a jej dcérky Lilianky (†11): Smrť pod kolesami rýchlika, vodička si okolnosti nepamätá

Pri zrážke s rýchlikom zomrela matka s dcérkou.

Zdroj: Facebook/L.U.,S.K.

ŠURANY/LIPOVÁ - Mali celý život pred sebou, no stačila sekunda a všetko stíchlo. Stanka (†39) a Lilianka (†11) prechádzali cez Šurany, za volantom auta sedela ich príbuzná. Na železničnom priechode však nezastavila. Práve v tom čase úsekom prechádzal rýchlik smerujúci do hlavného mesta. Po kolízii skončili bezvládne telá matky s dcérkou mimo vozidla, vodičku museli vyťahovať hasiči, no prežila. Čo však predchádzalo nárazu, si nepamätala.