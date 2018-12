Bývalý elitný vyšetrovateľ mal donášať drogovému gangu: Expolicajt sa angažuje v politike

Zadržaný je rodák z obce Abrahám pri Galante a pre policajný zbor pracoval viac ako desať rokov. Najskôr začínal v Galante, od roku 2005 bol vyšetrovateľom vtedajšieho elitného útvaru Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Tam pôsobil štyri roky. Zo zboru vraj odišiel na vlastnú žiadosť, informujú tvnoviny.sk.

Radovan Fodor si pred kamerou zakrýval tvár. Zdroj: Reprofoto/Tv Noviny

Fodor sa v súčasnosti angažoval v komunálnej politike. Bol zvolený za poslanca a pravú ruku starostu. Vo funkcii ale zotrval iba pár dní. Nepracovali spolu prvýkrát. Poznajú sa roky a jeho nadriadeným bol aj Igor Németh na polícii v Galante.

Súvisiaci článok: Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie: Členom drogového gangu hrozí dokonca doživotie

Drogový gang dlhé roky fungoval v Seredi a okolí. Polícia sa naň vraj chystala už viackrát. Problémom bolo, že jeho členovia boli vždy rýchlejší a stihli sa "upratať". Markíza dokonca mala svedectvo muža znalého pomerov, ktorý tvrdil, že gang dostával o raziách informácie.

Sudca rozhodol, že piatich zadržaných, vrátane Fodora, budú riešiť väzobne. V obci Abrahám teraz musia vyriešiť, kto bude zástupcom starostu. „Prokurátor ÚŠP Generálnej prokuratúry SR podal dňa 13. decembra návrh na vzatie do väzby piatich osôb - S. W., T. P., M. P., R. F. a M. J. To pre členstvo v zločineckej skupine, respektíve činnosť pre zločineckú skupinu a súvisiacu drogovú trestnú činnosť páchanú predovšetkým v Seredi, Galante, Trnave a okolí. Hlavným členom skupiny v prípade uznania viny hrozí trest odňatia slobody 20 - 25 rokov až doživotie,“ uviedla to v piatok hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová s tým, že podrobnejšie informácie ÚŠP nebude poskytovať vzhľadom na to, že vec je v štádiu neverejného prípravného konania.

NAKA zasahovala v uplynulých dňoch proti zločineckej skupine v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Zaistila množstvo drog a prekurzorov na ich výrobu. Zadržala spomínaných piatich obvinených.