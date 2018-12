Za surovú popravu kontroverzného podnikateľa do väzenia nepôjde: Osud nadelil Ženčákovi krutý koniec

BRATISLAVA – V sobotu vydýchol poslednýkrát Miroslav Ženčák (†62), neslávne známy pre popravu kontroverzného podnikateľa Dalibora Palatického (†44) z Nitry. Za objednávku vraždy ho Špecializovaný trestný súd v Pezinku poslal do chládku na 25 rokov, no proti rozsudku sa odvolal. Ten právoplatný si už nikdy nevypočuje. Zomrel doma, údajnou príčinou malo byť vykrvácanie.

Ešte 26. augusta 2016 otriasol Slovenskom krvavý prípad. Predpoludním pred penziónom na Kláštornej ulici v Nitre zazneli výstrely zo samopalu. Terčom bol podnikateľ Dalibor Palatický, ktorý viedol spory o vlastníctvo penziónu Ambarella s pôvodným majiteľom Miroslavom Ženčákom.

Strelec Štefan Rákoczy a Miroslav Ženčák. Zdroj: Foto: SITA

Polícia už o pár dní objasnila, že práve on si objednal jeho popravu. Skončil v rukách polície, spolu so Štefanom, ktorý ju vykonal. Dalibora mali niekoľko dní sledovať a v momente, keď vystupoval z auta, ho zasiahli rany do hrudníka. Ženčák sa pre médiá vyjadril, že to urobil preto, lebo ho pripravili o penzión a dom.

Dalibora zavraždili pred penziónom v Nitre. Zdroj: Tip čitateľa

Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sa však už nedočká. Jeho telo našli v sobotu. „Polícia okolnosti prípadu vyšetruje ako prečin usmrtenia,“ potvrdila nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Zdravotné problémy ho sprevádzali dlhobobo, chodil na dialýzu.

Naposledy ju mal absolvovať v piatok. Portál televízie Markíza tvnoviny.sk priniesol informáciu, že doma si zle zaviedol kanylu a vykrvácal. Či však išlo o samovraždu, polícia zatiaľ nepotvrdila. „Na tele nebohého bude vykonaná pitva. Na základe jej výsledkov bude možné v prípade získať viac informácii,“ dodala Čuháková.

Nelegálne držaný samopal

Nebohý Miroslav čelil obžalobe pre trestný čin úkladnej vraždy formou účastníctva a tiež nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Podľa prokuratúry z pomsty, konkrétne pre spory o vlastníctvo penziónu v Nitre, poveril Štefana Rákoczyho likvidáciou Palatického. Rákoczy býval v dome obžalovaného v obci Červený Hrádok, pričom za ubytovanie, cigarety a alkohol vykonával rôzne práce, napríklad upratovanie a údržbu.

Podľa obžaloby Miroslav poskytol Rákoczymu na útok na podnikateľa nelegálne držaný samopal vzor 58. Rákoczy Palatického pred krutou popravou sledoval niekoľko dní. Rákoczymu uložil v marci 2017 Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici úhrnný trest šestnásť rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Priznal sa k vražde Palatického a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste. V procese s Miroslavom Ženčákom zároveň vypovedal ako svedok.