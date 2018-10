Zvrátená spoveď pred súdom: Český pedofil sa zamiloval do dievčatka, o chorom vzťahu vedelo okolie aj jej matka

„Kázal som vodu, ale sám som, ako pedokráľ, priťukával čašou vína so svojou kráľovničkou,“ uviedol pred pražským súdom 40-ročný Peter Dostál. Sudkyňu prosil, aby ho nepúšťala z väzenia. Inak svoju životnú lásku, dnes osemročné dievčatko, okamžite unesie a ujdú spolu na Belizé. O chorom vzťahu podľa neho vedelo vyše 60 ľudí z okruhu jeho známych. Medzi nimi aj tri riaditeľky materských škôl.

Muž vyučoval tanec v 49 pražských škôlkach. Zneužíval tam dievčatká. (ilustračná foto) Zdroj: Getty Images

Dostál tiež priznal, že za svoje skutky cíti vinu. "Nebyť mňa a mojej deviantnej sexuality, tak tu nie sme," povedal pred senátom. Spoločne s Dostálom čelí obžalobe aj matka dieťaťa, ktorá s ním nechávala dcérku cez noc. A to aj napriek tomu, že vedela o Petrovom odpornom tajomstve. Mužovi hrozí dvanásť rokov za mrežami. Žene o tri roky dlhší trest za obchodovanie s ľuďmi.

Pornografické nahrávky

Vyučoval tanec v 49 pražských škôlkach. Podľa štátnej zástupkyne v rokoch 2015 a 2016 zneužil vo svojich tanečných krúžkoch desať dievčatiek v siedmich rôznych zariadeniach, jedenástu na letnom sústredení v Strakoniciach.

Kým ostatné deti tancovali, lákal vyhliadnuté obete na stoličku, ktorú zámerne postavil bokom. Zamieril na ňu skrytou kamerou. Potom už mali nasledovať bozky, hladenie, držanie za zadok, kopulačné pohyby... Nahrávky si potom Dostál uchovával.

"Kopulačné pohyby boli len v dvoch prípadoch. Skôr v štýle ako to robia rodičia a babičky: Takto idú páni, takto idú králi. Vo väčšine prípadov u mňa nedochádzalo k erekcii, čo je viditeľné aj na videozáznamoch," snažil sa ohradiť proti obžalobe Dostál.

Obžalovaný: Nikoho som nelákal

Štátna zástupkyňa uviedla, že obžalovaný zašiel ešte ďalej. S dvomi dievčatkami mal počas tanečného tábora u seba v izbe praktizovať orálny sex. "Na sústredení som naozaj uletel. Bolo to moje zlyhanie ako učiteľa. Taktiež to bolo z lásky, tiež to bolo dobrovoľné z ich strany. Nikoho som nikam nelákal. Dohodli sme sa, že spolu chceme byť sami," komentoval Dostál.

Obžalovaný na súde uviedol, že možnosť sledovať detské porno využil aj počas štúdia. Tam to vraj mohol robiť verejne. (ilustračná foto) Zdroj: Getty Images

Ešte šokujúcejší je však prípad tretieho dievčatka. Podľa obžaloby bola až na 109 pornografických nahrávkach a najmenej na 20 súboroch fotografií. Videá boli pre súd nevyvrátiteľným dôkazom, čo povedal aj sám obžalovaný.

Chorý vzťah

Návštevy reštaurácií, kde vystupovali ako párik, držanie sa za ruky a bozky. Od augusta 2016 dievčatko Dostál povýšil na svoju tanečnú asistentku. Sprevádzala ho na lekcie v iných škôlkach. Vodil ju aj k sebe domov, kde ju sexuálne zneužíval. To všetko s vedomím jej matky. V piatok pred súdom priznala, že dcérku mu zverila najmenej trikrát do týždňa.

"Vyliečila ma. Prestal som s koketovaním v škôlkach, udržiaval som si profesionálny odstup, pretože som jej bol verný. Chcel som s ňou byť až do smrti," vyznal sa Dostál na adresu maloletej.

Dostál mal s dievčatkami koketovať počas tanečných hodín. (ilustračné foto) Zdroj: pixabay

Matka dievčatka opakovala, že voči učiteľovi tanca mala prehnanú sebadôveru ohľadom toho, že by sa jej dieťa s prípadným zneužívaním zverilo. Vedela vraj "len" o tom, že sa dospelý muž s dievčatkom pusinkoval a kúpal ju nahú. "Uisťoval ma, že so sexuálnymi aktivitami nezačne skôr než bude mať 16 rokov. Bola som od neho presvedčovaná o tom, že sa jedná prevažne o platonický vzťah," vypovedala.

Detské porno pred publikom

Obžalovaný na súde uviedol, že počas štúdia na pražskej pedagogickej fakulte si dokonca zvolil seminárnu prácu na tému sexuálne zneužívanie detí. "V študovni som si pred ostatnými pustil detskú pornografiu, vtedy sa to smelo," spomínal Dostál.

Zdôrazňoval aj to, že je jogínom, a nezabil by ani komára. "Celý život som sa kontroloval, aby som nikomu neublížil. Podstupoval som rôzne asketické cvičenia, pôsty," tvrdil. Za jeho počíňanie môže skončiť za mrežami na 12 rokov.