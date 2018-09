Kočnerovi zaistili megalomanský majetok: Zmenky za takmer 11 miliónov aj apartmán na Donovaloch

O zaistení majetku kontroverzného podnikateľa rozhodla ešte v júli prokurátorka, ktorá dozoruje prípad, v ktorom je Marian Kočner spolu s ďalšími dvoma osobami obvinený v kauze Welten. Tú otvoril Ján Kuciak a podľa neho firmy blízke Kočnerovi získali vratky DPH za osem miliónov eur. Portál Aktuality získal kompletný zoznam zaisteného majetku Mariana Kočnera.

Zaistené zmenky

Kočnerovi zaistili zmenky v celkovej hodnote 10,7 milióna eur. Kočner ich má v majetku jednej zo svojich firiem, podľa portálu pravdepodobne v Inkasnom servise. Ide o 4 zmenky v hodnote viac ako 2 milióny eur a 26 zmeniek v hodnote 50 - 60 tisíc eur. Okrem toho Kočnerovi zablokovali peniaze na troch bežných účtoch. Prokurátorka zaistila aj akcie dvoch spoločností.

Jednou z nich by mala byť firma Inkasný servis. Zaistených je 5 akcií v celkovej hodnote 825-tisíc eur. Spoločnosť v minulosti vlastnila aj zmenky, ktoré sú predmetom Kočnerovho sporu s televíziou Markíza. Podnikateľovi zaistili aj dom v Bernolákove, pôdu v Čunove a pozemok vedľa domu jeho ženy v bratislavskom Novom Meste. Rovnako je ťarcha aj na apartmáne na Donovaloch. Podľa portálu prokurátorka ako jeden z dôvodov zaistenia majetku uvádza, že Kočner svoj majetok neustále prevádza.

Podľa nej by sa týmto spôsobom mohol neskôr vyhnúť prepadnutiu majetku. Sudca Peter Pulman v uznesení oponuje: ‚‚Zo strany obvineného išlo o bežný výkon podnikateľských aktivít.‘‘ Sudca by si však vedel predstaviť aj to, že prokurátorka by Kočnerovi zaistila viac majetku. ‚‚Nie je zrejmé, prečo prokurátorka nerozhodla o zaistení aj iného majetku obvineného, či už vo forme vlastníctva podielov obchodných spoločností, prípadne hnuteľných vecí – motorových vozidiel.‘‘