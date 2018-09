FOTO Bezdomovec dobodal Braňa (†36), prípad ukončený: Detaily hrôzostrašného činu

Telo Braňa našli 20. marca v Zámockom parku v Pezinku. Polícia v ňom od rána zaisťovala stopy a celý areál ohradila páskou. Ako sme zistili, išlo o 36-ročného Braňa, ktorý bol na ulici približne rok. Viacerí miestni nám povedali, že medzi bezdomovcami bol problém aj s drogami a potýčky boli na dennom poriadku.

Na Braňovom tele našla polícia desiatky bodno-rezných rán. Z obzvlášť závažného zločinu vraždy vyšetrovateľ obvinil ďalšieho bezdomovca, ktorý Braňa dobodal loveckou dýkou, ktorú neskôr polícia aj našla.

Detaily vraždy

Obžalovaný poškodenému postupne najprv strednou až veľmi silnou intenzitou spôsobil 6 bodnorezných rán hrudníka. "Došlo k preniknutiu zraňujúceho predmetu do hrudnej dutiny s bodnými kanálmi od 8 až do 16 cm, obzvlášť prebodnutím rebra vľavo, s poškodením vnútorných orgánov a k následnému vnútornému zakrvácaniu a 4 bodnorezné rany na bruchu. Išlo ohlboké prenikajúce rany do dutiny brušnej s hĺbkou od 11 až do 20 cm, s poškodením závesného aparátu čriev a na pravej strane aj svalstva chrbta a potom mu týmto nožom menšou až strednou silou spôsobil 2 bodnorezné rany pravej ušnice, 1 bodnoreznú ranu na bočnej ploche krku vľavo, 2 bodnorezné rany nazadnej ploche krku vľavo, 5 bodnorezných rán na zadnej ploche krku vpravo, 4 bodnorezné rany v pravej spánkovej oblasti, 1 bodnoreznú ranu na čele vpravo a 1 bodnoreznú ranu chrbta," uvádza sa v rozsudku.

Tým u Braňa nastal úrazovo-krvácavý šok a v dôsledku viacnásobných poranení pľúc, srdca, priedušnice a pažeráka skrvácaním do dutiny hrudnej, popri stratách krvi z ostatných poranení hlavy, krku, trupu, chrbta a horných končatín, s výrazným krvácaním navonok, pričom na následky týchto poranení poškodený na mieste činu zomrel.

Dohoda o vine a treste

Okresný súd Bratislava I na hlavnom pojednávaní v utorok rozhodol, že v tomto prípade prijal dohodu o vine a treste.

"Obžalovaný je vinný, že v presne nezistenom čase približne od 19.00 h do 19.59 h dňa 18.03.2018 na ulici Mladoboleslavskejv Pezinku, v objekte bývalého hádzanárskeho ihriska, spôsobil smrť poškodeného, ktorý bol v tom čase v stave ťažkej opitosti, a to tak, že z presne nezisteného dôvodu poškodeného najprv fyzicky opakovane udrel päsťou do oblasti hlavy, čím mu spôsobil podliatiny, odreniny a tržné rany v oblasti tváre, následne na poškodeného zaútočil svojím nožom - loveckou dýkou o celkovej dĺžke cca 31 cm s dĺžkou čepele cca 18 cm." píše sa v rozsudku, z ktorého vyplýva, že Braňovu mŕtvolu si niekto všimol až po dvoch dňoch.

Podľa rozsudku, obžalovaný bodol Braňa asi dvadsaťkrát. Bezdomovec tak nemal šancu na prežitie a zomrel na mieste. Na súde sudca zistil, že obidve strany chcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalovaného tak odsúdil na 17 rokov väzenia so stredným stupňom stráženia z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Ďalej mu nariadil protialkoholické liečenie a rovnako ochranný dohľad vo výmere tri roky. Obžalovaný má povinnosť nahradiť poškodenej škodu vo výške 1173,86 eur.