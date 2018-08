Prvé FOTO hromadnej nehody na D1: Opitý vodič, sedem zranených, medzi nimi aj deti

PIEŠŤANY - Pri hromadnej dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Piešťanoch v smere do Bratislavy sa v stredu večer zrazilo osem osobných vozidiel. Zranených bolo sedem osôb, z toho tri deti, na mieste zasahovali štyri posádky záchrannej zdravotnej služby. Hasičom ohlásili nehodu krátko po 20:30, diaľnicu potom v tomto úseku dočasne uzatvorili.

Medzi siedmimi zranenými boli aj tri deti, zrazilo sa osem osobných áut. K nehode došlo večer (29.8.) na diaľnici D1 v katastri Piešťan v smere do Trnavy. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla odborná inšpektorka Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Júlia Kedrová. Polícia hľadá svedkov nehody.

Zdroj: Polícia SR

Sedemročné dieťa je vážne zranené

K nehode došlo pravdepodobne tak, že vodič VW Sharane prešiel do pravého jazdného pruhu, kde narazil do pravej strany auta jazdiaceho vedľa neho. „V dôsledku tejto kolízie bol odhodený do stredových betónových zvodidiel a zostal stáť v ľavom jazdnom pruhu. Tým, že vytvoril náhlu prekážku pre ďalšie prichádzajúce autá, došlo k hromadnej havárii ďalších áut, pričom celkom sa ich zrazilo osem,“ informovala hovorkyňa trnavských policajtov Martina Kredatusová.

Zdroj: Polícia SR

„Podľa doterajších informácií sa pri nehode pravdepodobne ľahko zranilo 6 osôb, ťažké zranenia utrpelo sedemročné dieťa. Polícia na úsek diaľnice uzatvorila a vykonávala odklon premávky po okolitých cestách. Diaľnica bola plne sprejazdnená o 2.10h,“ povedala hovorkyňa.

Zdroj: Polícia SR

Nehodu spôsobil opitý vodič

Nehodu zrejme spôsobil opitý vodič. Ide o 29-ročného muža, občana Rumunska, ktorý žije v Bratislave. „Vodič VW Sharane, občan Rumunska žijúci v Bratislave, sa podrobil dychovej skúške na alkohol, pričom mu bolo nameraných 0,61 mg/l, čo je v prepočte 1,27 promile. Vodiča pod vplyvom alkoholu polícia zadržala, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky,“ informovala Kredatusová.

Zdroj: Polícia SR

Polícia príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetruje, v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. „V tejto súvislosti sa obraciame na svedkov nehody, ktorí ju videli, aby sa prihlásili na polícii na linke 158 a prispeli k zisteniu jej okolností. V prípade, ak mal niekto kameru, ktorá zachytila nehodu, poskytnutie videozáznamu by polícii významne napomohlo pri objasnení tejto hromadnej nehody,“ dodala Kredatusová.

Zdroj: Polícia SR

Ľudí museli vyslobodiť hasiči

Zasahujúci hasiči z Piešťan a Nového Mesta nad Váhom vyslobodili zranené osoby z havarovaných vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. „Zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby, na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia,“ uviedla Kedrová.

Zdroj: Polícia SR

Po zdokumentovaní miesta udalosti príslušníkmi polície miesto nehody v spolupráci s pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti očistili od vytečených prevádzkových kvapalín a zvyškov po dopravnej nehode a pomohli autá naložiť na vozidlá odťahovej služby. „V dôsledku dopravnej nehody bola diaľnica D1 v úseku z Hornej Stredy do Piešťan dočasne uzatvorená,“ doplnila inšpektorka. Príčinu hromadnej dopravnej nehody vyšetruje polícia.

Zdroj: Polícia SR