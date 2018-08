Bez značiek sa preháňal na motorke: 17-ročný chlapec bez vodičáku vážne zranil spolujazdca

"Jazdil v smere Jasenie – Predajná a pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť motocykla svojim schopnostiam a po prejdení pravotočivej zákruty s ním prešiel do protismeru. Zišiel mimo vozovku do trávnatej časti a po prejdení takmer 16 metrov narazil do betónového stĺpa. Na motocykli bol i 17-ročný spolujazdec z Jasenia. Obidvaja sa ťažko zranili. Ani jeden z nich nemal na hlave prilbu," uviedla hovorkyňa s tým, že na zistenie alkoholu bol u mladíka nariadený odber krvi.