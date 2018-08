Dráma v rozhorúčenom aute: FOTO Matka si vymkla dcéru, šokujúci postup polície, matka bola zaskočená

WATERFORD – Nešťastná náhoda sa stala po tom, čo Lacey so svojou dvojmesačnou dcérkou navštívili babičku. Po príchode domov si žena omylom vymkla auto. Bábätko zostalo v autosedačke. Vonku bolo takmer 30 stupňov a Lacey zachvátila panika. Keď poprosila políciu o pomoc, nemohla uveriť vlastný ušiam. Operátor tiesňovej linky jej oznámil, že maximum, čo pre ňu môže urobiť, je privolať odťahovú službu.

Lacey Guytonová z amerického Michiganu sa vybrala so svojou 2-mesačnou dcérkou Rainaou navštíviť svoju matku, ktorá žije v írskom meste Waterford. Keď si babička užila chvíle so svojou vnučkou, Lacey opäť sadla za volant a mierila domov. Vonkajšia teplota dosahovala takmer 30 stupňov.

2-mesačná Raina Zdroj: FB/Lacey Guyton

Nešťastná náhoda sa stala po príchode domov. Mladá matka si v aute zabuchla kľúče a jej dcérka zostala sedieť v autosedačke. Zmocnil sa jej panický strach a snažila sa vozidlo otvoriť. Po niekoľkých neúspešných pokusoch zavolala na tiesňovú linku 911. Pomoci sa však nedočkala. „Keď vás žena prosí, aby ste jej zachránili dcéru, tak niekoho pošlite,“ odkázala polícii nahnevaná Guytonová.

Dispečer jej oznámil, že polícia a ani hasiči zamknuté autá neotvárajú. Lacay so slzami v očiach pre britský denník povedala, že nikto jej neprišiel pomôcť, a to ani napriek tomu, že ich o to prosila. „Nevedela som, či sa práve pozerám na smrť svojho dievčatka,“ dodala.

Počas toho, ako sa Lacey snažila rozbiť zadné okno, Raina silno plakala. Keď sa jej to nepodarilo, opäť zavolala na linku 911. Dispečer jej ale vysvetlil, že maximálne jej môže poslať odťahovú službu.

Waterfordská polícia vo svojom stanovisku uviedla, že dispečer čelí disciplinárnemu postihu. Zároveň informovala, že aby sa v budúcnosti predišlo podobným incidentom, zamestnanci budú prechádzať školeniami.

„Volala som tak dvakrát. Naozaj ma mrzí, že mi nikto nepomohol,“ krúti hlavou Lacey, ktorej sa nakoniec podarilo rozbiť zadné okno a svoju dcérku z rozhorúčeného auta vyslobodiť.