Pri páde vrtuľníka zahynul Marián Troliga (†63): FOTO Otec hokejovej hviezdy mal veľké plány

VEĽKÝ ŠARIŠ – Včerajšiu haváriu vrtuľníka v časti Kanaš neprežil známy prešovský podnikateľ Marián Troliga (†63). Jeho synovi Tomášovi, ktorý bol privolaný na miesto incidentu, aby identifikoval obeť, sa naskytol ten najhorší pohľad v živote. Marián sa počas pilotovania pravdepodobne zamotal do drôtov elektrického vedenia, čo spôsobilo tragický pád.

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že Marián Troliga (†63) pilotoval dvojmiestny civilný vrtuľník. Po tragickom páde sa ukázalo, že Troliga v ňom bol sám.

Na miesto tragédie bol privolaný Troligov syn Tomáš, aby potvrdil totožnosť obete. Žiaľ, naskytol sa mu najhorší pohľad v živote, vo vraku videl svojho nebohého otca. Informáciu priniesol portál Pluska.sk. Marián používal vrtuľník najmä na pracovné cesty. Preukaz pilota mal len tri roky.

Marián Troliga (†63) Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Troligov vrtuľník sa pravdepodobne zamotal do drôtov elektrického vedenia

Stroj sa pravdepodobne zamotal do drôtov, čo spôsobilo jeho následný pád. Zrútil sa do časti Kanaš v katastri mesta Veľký Šariš. „Na miesto boli prizvané aj zložky Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Zo strany polície to má vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Prešove a pravdepodobne začne stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila Ligdayová s tým, že presná príčina i okolnosti sú v štádiu vyšetrovania.

Svedok tragédie tvrdí, že vrtuľník sa rútil priamo na ľudí

Očitý svedok incidentu pre Korzar.sk povedal, že vrtuľník najprv letel medzi 12:00 až 13:00 hodinou cez Veľký Šariš nad korytom Torysy. Následne letel v tesnej blízkosti nad zemou a kľučkoval pomedzi domy a stromy. Vo vzduchu ho potom zazrel okolo 17:00 hodiny, no opäť lietal veľmi nízko. Následne pristál neďaleko domu a záhrady jeho známych.

„Po niečo vyše hodine naštartoval, začal stúpať smer východ-juh, no náhle sa otočil, akoby sa chcel ešte vrátiť naspäť a pomachrovať. Pri tej otočke a následnom lete naspäť vystúpil trocha vyššie a zachytil elektrické vedenie, po čom sa rútil k zemi smerom rovno na nás. Bolo tam desať detí, dospelých asi osem. Úplne ako v akčnom filme,“ opísal svedok priebeh nehody.

Vrtuľník sa zrútil do časti Kanaš v meste Veľký Šariš. Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

„Niektoré kusy padajúceho stroja prileteli k našim nohám na záhradu, našťastie len malé časti, gro ostalo na susedovom pozemku. 110kV vedenie nám spadlo do záhrady na plot i stromy. Ženy a deti sa v panike utekali skryť do domu,“ dodal svedok.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Nebohý podnikateľ plánoval postaviť zimný štadión v Prešove

Marián Troliga bol majiteľom spoločnosti Troliga Bus, s. r.o., ktorá je výrobcom autobusov v Slovenskej republike a zamestnával cca 450 ľudí.

Okrem podnikania v automobilovom priemysle bol Troliga dlhoročným členom predstavenstva hokejovej Dukly Trenčín. Tento rok plánoval postaviť nový zimný štadión v Prešove. Jeho syn Tomáš je profesionálny hokejista, ktorý reprezentoval Slovensko na dvoch majstrovstvách sveta do 20 rokov. Marián sa plánoval opäť angažovať v tomto športovom odvetví. V minulosti bol dva roky šéfom hokejového klubu Lietajúce kone Prešov.

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Nový štadión mal mať zhruba 500 sedadiel a mal byť postavený do konca roka na prešovskom Sídlisku III, vedľa dopravného ihriska. Rozpočet bol stanovení na 4 milióny eur a hradiť ho mal výlučne investor, informoval Korzar.sk. Prednedávnom vznikol aj futbalový klub Troliga bus.

Tomáš Troliga Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Desaťtisíce domácností zostali niekoľko hodín bez elektriny

Stroj havaroval v sobotu 7. júla pred 19:00 hodinou. Kolízia vrtuľníka s elektrickým vedením spôsobila približne o 18.40 hodine aj hromadné výpadky v distribúcii elektriny. Andrea Vlková z Východoslovenskej distribučnej spoločnosti (VSD) informovala, že najviac zasiahnuté boli mestá Prešov, Bardejov, Svidník a Stropkov. Večer evidovali vyše 55-tisíc odberných miest bez elektriny. „VSD sa podarilo k 23.31 hodine obnoviť distribúciu elektriny do všetkých odberných miest v lokalitách, ktoré boli zasiahnuté sobotňajším nešťastím,“ pokračovala Vlková s tým, že spoločnosť na to vyvinula maximálne úsilie.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Letecké nešťastia na východnom Slovensku

K poslednému pádu vrtuľníka došlo na letisku v Spišskej Novej Vsi začiatkom apríla tohto roka. Ľahko sa vtedy zranili dve osoby. Nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili.

