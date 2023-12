Chlebcovej zásadné rozhodnutie: SVADBA nehrozí a… Toto sú tie DÔVODY, prečo NIE!

Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Takmer každá žena sníva o rozprávkovej svadbe, no slovenská herečka Barbora Chlebcová patrí k tým, ktoré po veľkom dni až tak netúžia. A tu je hneď niekoľko dôvodov prečo to tak je.

Hoci so svojim partnerom Tomášom Horváthom žije už dlhšiu dobu, tak slovenská herečka Barbora Chlebcová, známa aj vďaka televíznej šou Diveča za milión, sa do svadby nehrnie. Sympatickú blondínku sme pred pár dňami stretli na evente v jednom z bratislavských nákupných centier.

Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

Barbora sa zhostila úlohy moderátorky na akcii, kde sa predstavila širokej verejnosti nová rada parfémov. Pri tejto príležitosti sme si dvojnásobnú mamičku vyspovedali. Okrem spomienok na spomínanú jojkársku súťaž sa nám vyjadrila aj k jej spolunažívaniu s jej polovičkou a nie len to.

Celeste Buckingham a Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Fantasticky si spomínam na toto obdobie. Môžem povedať, že už je to dvadsať rokov, tiež nemladneme, ale doteraz sa s dievčatami stretávame niekoľkokrát do roka aj s Miškom Hudákom. Máme spolu veľmi priateľský a blízky vzťah a vieme si pomôcť aj v iných záležitostiach,“ zdôverila sa nám bývala účastníčka šou a neskôr sme prešli k jej súkromnému životu. Tak ako to teda je s tou svadbou? Bola, bude?

„Nie, my nie sme zobratí a myslím si, že sa ani brať nebudeme,“ poznamenala sebaisto herečka pre Topky.sk. Nám to však nedalo, a tak sme chceli vedieť dôvod. A tých je vraj hneď niekoľko. „Je to zložité, ale môj muž, ja ho tak volám, už raz ženatý bol a už sa mu do toho nechce druhýkrát a v zásade no... Slovensko síce funguje tak, že je fajn mať na to papier, lebo keby sa čokoľvek stalo, náhodou by nebodaj skončil v nemocnici, aby som sa za ním dostala, no nejak to tak necítime,“ uviedla Barbora v našom rozhovore a vzápätí vyšla s ďalšou informáciou.

„Myslím si, že je aj dosť dôležité, že je to drahá záležitosť a my si tie naše zarobené peniaze chceme užiť aj inak,“ dodala herečka. To, kam najradšej investujú svoje finančné prostriedky aj so svojim priateľom, ale aj to, ako vychodvávajú deti, sa už dozviete z videa nižšie. A nezabúdajte, že stále na našom Instagrame prebieha súťaž o parfém, ktorý si moderátorka a herečka taktiež zamilovala.