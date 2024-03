Ostrá kritika kráľovskej rodiny: Na Kate vyvíjajú obrovský tlak... Nedokázali ju ochrániť!

(Zdroj: SITA)

Počas minulého týždňa sa Kate po prvýkrát od operácie brucha vrátila na sociálne siete. Jej fotografia s deťmi však vyvolala obrovský rozruch. Mnohí si totiž všimli, že bola upravená, za čo sa manželka princa Williama napokon ospravedlnila.

Celá situácia sa však vôbec nepáčila odborníkovi na kráľovskú rodinu - Tomovi Bowerovi. Ten pre The Sun uviedol, že ju jej najbližší nedokázali ochrániť. Tiež si myslí, že nie je obklopená ľuďmi, ktorí sú dostatočne múdri na to, aby dokázali robiť dobrý obraz o nej a jej manželovi.

„Ľudia na celom svete chcú, aby bola nešťastná, pretože im to robí radosť. Bohužiaľ, palác túto situáciu vôbec nezvládol. Nemali ju tlačiť do toho, aby tú fotografiu zverejnila. A keď to urobila, tak to mal spraviť profesionálny fotograf, aby bolo isté, že sa nič podobné nestane," povedal Bower.

„Podstúpila veľmi náročnú operáciu a potrebuje dlhý čas na zotavenie. Bojím sa, že bola pod veľkým tlakom, aby niečo urobila a namiesto toho, aby ju chránili, to ľudia okolo nej nezvládli a nedali jej podporu a ochranu, ktorá potrebovala. Urobila chybu, ktorá nebola veľká. Ľudia sa však toho okamžite chytili. Najlepšie, čo môže kráľovská rodina urobiť je, že Kate a William už nezverejnia žiadne fotky a budú sa sústrediť na to, aby sa vyliečila," doplnil Bower.

William a Kate pri sídle Sandringham (Zdroj: SITA)