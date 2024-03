Módny ÚLET na prehliadke v Paríži: Prsia v priesvitnom LATEXE, druhá si ich KRYLA rukou!

(Zdroj: Profimedia)

Módne prehliadky bývajú často nielen o nositeľných kúskoch, ale aj o umeleckých počinoch návrhárov, ktoré by si bežný človek na seba do spoločnosti nedal. Práve takouto šou bol zavŕšený aj parížsky týždeň módy. Dominovali v nej koženka a latex ako zo sado-maso salónu... No a hviezdami boli veľmi odvážne modelky.

Jedna sa po móle prešla v asymetrických šatách, ktoré pôsobili ako ušité z veľmi tenkého vreca na odpadky. Natlačené prsia vo vrchnej časti tmavozeleného latexu jej tak spod módneho kúsku celkom presvitali. Iná jej kolegyňa sa zas predviedla IBA v pančuškách. Upozorňujeme na slovo iba, nakoľko na sebe okrem nich nemala absolútne nič - nahé prsia si prekrývala len rukou.

