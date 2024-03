DESIVÉ správy o ťažko chorom Willisovi: Stratil vraj radosť zo života... Vytočená manželka REAGUJE!

Bruce Willis, Emma Heming (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Už sú to takmer 2 roky, čo manželka Brucea Willisa (68) oznámila, že hviezda bojuje s frontotemporálnou demenciou. A hoci fanúšikov pravidelne informuje, ako sa choroba jej manžela vyvíja, verejnosťou sa aj tak šíria mnohé nezmysly. Herec vraj stratil radosť zo života... Vytočená Emma (45) reaguje!

Presne 30. marca uplynú 2 roky, čo rodina Brucea Willisa vydala vyhlásenie o jeho zdravotnom stave. „Jeho stav pokročil a teraz vieme o konkrétnejšej diagnóze - frontotemporálna demencia. Bohužiaľ, problémy s komunikáciou sú len jedným zo symptómov ochorenia, ktorým musí Bruce čeliť,“ písalo sa v príspevku, ktorý ozrejmil dôvod, prečo musel herec zavesiť svoje povolanie na klinec.

Manželka Emma, exmanželka Demi Moore a jeho dcéry odvtedy o chorobe otvorene hovoria, aby o nej zvýšili povedomie. No napriek tomu, že sú v tejto súvislosti úplne otvorené, stále sa verejnosťou šíria aj úplné výmysly. Aktuálne sa napríklad začalo šíriť, že hviezda úplne stratila radosť zo života. A to vytočilo jeho manželku Emmu Heming.

Rozhodla sa preto verejne tieto informácie vyvrátiť. Podľa nej to má od pravdy ďaleko. „Prestaňte strašiť ľudí, aby si mysleli, že akonáhle im bude diagnostikovaný nejaký druh neurokognitívnej choroby, je po všetkom a môžu to rovno zabaliť. Vôbec to tak nie je,“ vyjadrila sa s tým, že hoci im choroba priniesla veľa smútku a trápenia, priniesla aj veľa lásky, radosti a šťastia.