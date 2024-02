REAKCIA Stalloneho na smrť kolegu (†76) z Rockyho: Týmto dojal mnohých fanúšikov!

Carl Weathers a Sylvester Stallone (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Aj on prežíva obrovský žiaľ! Fanúšikov kultového filmu Rocky zasiahla v piatok mimoriadne smutná správa. Vo veku 76 rokov totiž zomrel herec Carl Weathers, ktorý sa preslávil aj vďaka účinkovaniu v spomínanom počine. Pozrite sa, ako na jeho smrť reagoval kolega Sylvester Stallone (77)!

„Prišli sme o legendu. V deň, keď som spoznal Carla Weathersa sa môj život navždy zmenil k lepšiemu,” znie popis, ktorý pri videu na sociálnej sieti Instagram zverejnil slávny Sylvester Stallone.

Spomínané video natočil pri obraze, ktorý zachytáva práve ich dvoch vo vzájomnom súboji. „Dnešný deň je pre mňa neuveriteľne smutný. Som taký zdrvený. Carl Weathers bol neoddeliteľnou súčasťou môjho života, môjho úspechu,” uviedol na margo smutnej udalosti slávny herec. „Za všetko mu patrí uznanie a česť. Bol úplne brilantný. Rovnako tak aj jeho hlas, veľkosť, sila, atletické schopnosti. Ale čo je dôležitejšie, bolo jeho srdce a duša. Je to príšerná strata,” dodal so smútkom v hlase Stallone. Zároveň vyzdvihol, že bez neho by jednoducho Rocky nebol tým, čím je.

„Stojím tu pred týmto obrazom, pretože to bol pravdepodobne jeden z posledných momentov, keď sme boli spolu v ringu. Nikdy na to nezabudnem,” uzavrel predstaviteľ filmového Rockyho.