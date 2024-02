Šokujúce odhalenie slávneho herca (61): Zistil, že je príbuzný s Karolom III. (75)!

Bob Odenkirk (Zdroj: SITA)

Bob Odenkirk sa preslávil vďaka populárnemu seriálu Breaking Bad. Jeho postava sa následne dočkala samostatného seriálu Better Call Saul, ktorý si počas svojho vysielania vyslúžil veľmi pozitívne hodnotenia. Výsledkom toho bola dokopy 53 nominácii na prestížne ceny Emmy, avšak ani jednu z nich nedokázal premeniť na víťazstvo, čím sa postaral o nechcený rekord.

Bob Odenkirk v seriáli Better Call Saul (Zdroj: SITA)

Odenkirk sa najnovšie objavil v šou Finding Your Roots, v ktorej sa známe osobnosti dozvedajú detaily o svojich rodokmeňoch. Americký herec však počas natáčania zažil poriadny šok, keď zistil, že je príbuzným britského kráľa Karola III. Moderátor Henry Louis Gates mu podľa magazínu Rolling Stone povedal, že s kráľovskou rodinou je prepojený vďaka predkom jeho otca.

Herec doplnil, že jeho otec opustil svoju rodinu v čase, keď bol ešte len tínedžerom a tak o jeho blízkych veľa nevedel. Z predstavy toho, že by mal byť členom kráľovskej rodiny, však príliš nadšený nebol.

„Som Američan a nie žiadny monarchista. Týmto veciam príliš neverím. Príde mi to trochu divné. Chápem, že spoločnosť bola postavená okolo monarchov a panovníkov a toto postavenie sa dedilo z generácie na generáciu. Zasiahlo to každú spoločnosť a civilizáciu. Podľa mňa je však demokracia oveľa lepšia vec a mali by sme v nej pokračovať," uviedol slávny herec.

Bob Odenkirk (Zdroj: SITA)