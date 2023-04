Ben Affleck natrel svojho slávneho kamaráta: Je to BORDELÁR... V byte mu nevadili ani ČERVY!

LOS ANGELES - Pre mnohých by bolo spolužitie s hollywoodskou hviezdou formátu Matta Damona (52) splneným snom. Pre Bena Afflecka (50) to však bola doslova nočná mora. Damon je totiž podľa jeho slov poriadny bordelár a nevadilo mu dokonca ani to, že v ich spoločnom byte boli červy.

Priateľstvo Bena Afflecka a Matta Damona patrí medzi jedno z najpevnejších v svetovom šoubiznise. Obaja totiž v mladosti bývali v spoločnom byte, keďže ani zďaleka neboli také hviezdy, akými sú dnes.

Galéria fotiek (11) Matt Damon a Ben Affleck

Zdroj: SITA

Affleck však na toto obdobie nespomína úplne v najlepšom. Damon bol podľa jeho slov poriadny bordelár, čo mu časom začalo liezť na nervy. S jeho bratom Caseym, ktorý s nimi býval tiež, sa preto rozhodli, že prestanú upratovať.

„Je to úžasný chlap a mám ho veľmi rád, ale nedoporučoval by som s ním žiť. Je to hrozný bordelár. Roky sme za neho upratovali a jedného dňa sme sa rozhodli, že to prestaneme robiť. Chceli sme vidieť, kedy si uvedomí, že žije v bordeli. Dva týždne sa však ničoho nedotkol," povedal Affleck v The Late Late Show.

„Prišli sme domov a Matt tam sedel v kraťasoch a hral videohry. Okolo neho bolo plno odpadkov a obalov od pizzy. Pozrel som sa na sushi, ktoré tam bolo a bolo plné červov. A vtedy sme to proste vzdali. Povedali sme mu, že je na nás príliš dobrý a že vyhral. Boh žehnaj jeho manželke Lucy, ona si zaslúži miesto v nebi," dodal Affleck.