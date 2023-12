VEĽKÁ POTUPA Harryho a Meghan: Och, toto by nebolo príjemné nikomu!

Harry a Meghan (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Toto by nepotešilo nikoho! So záverom roka je neodmysliteľne späté bilancovanie a hodnotenie uplynulých mesiacov. Do toho sa pustili aj tvorcovia magazínu The Hollywood Reporter, ktorý je považovaný za akúsi bibliu šoubiznisu. Nuž, a skúste hádať, na kom si poriadne zgustli...