Nový milenec Meryl Streep (74)? Po krachu dlhoročného manželstva ju spájajú s týmto mužom!

Meryl Streep (Zdroj: SITA)

Odovzdávanie Zlatých glóbusov prinieslo radosť hlavne hercom a tvorcom, ktorí spolupracovali na filme Oppenheimer. Z víťazstva sa vďaka tomuto počinu tešili Cillian Murphy, Robert Downey Jr. a takisto aj režisér Christopher Nolan.

Veľa pozornosti si však užila aj známa dvojica Meryl Streep a Martin Short. Obaja si spolu zahrali v dramatickom seriáli Only Murders in the Building a tento večer trávili spoločne Na viacerých záberoch pôsobili, že sa výborne bavia. To samozrejme neušlo fanúšikom, ktorí okamžite začali špekulovať o tom, či náhodou netvoria pár.

Meryl Streep a Martin Short v seriáli Only Murders in the Building (Zdroj: Profimedia)

K celej veci sa napokon vyjadril aj hovorca samotného Shorta, ktorý uviedol veci na pravú mieru. „Martin a Meryl netvoria pár. Sú len veľmi dobrí kamaráti, nič viac. Jediný dôvod, prečo sa k tomuto vyjadruje je ten, pretože niektoré zdroje uvádzajú, že sú spolu," povedal pre TMZ.

Počas minulého roka slávna herečka oznámila, že sa po 45-tich rokoch skončil jej vzťah s manželom Donom Gummerom. Dvojica prekvapila aj tým, že sa rozišli už pred šiestimi rokmi. Short bol v minulosti ženatý 30 rokov s herečkou Nancy Dolman. Tá však v roku 2010 prehrala boj s rakovinou.