Tento PÁRIK nemá v šoubiznise konkurenciu: Dokopy majú 150 rokov, ale... Aha, ako sa cmúľali na verejnosti!

Goldie Hawn a Kurt Russell (Zdroj: profimedia.sk)

Goldie Hawn a Kurt Russell sa už pár dní nachádzajú v Aspene, kde budú podľa všetkého tráviť aj vianočné sviatky. Nedávno tam na nich natrafil aj bulvárny fotograf, ktorý musel mať z tohto úlovku nepochybne radosť.

Slávny párik bol akurát na nákupoch. V istom momente sa však na chvíľku zastavili, aby si vymenili nežné bozky.

Goldie a Kurt tvoria pár od roku 1983 a majú tiež krásne vzťahy so svojimi deťmi a ich rodinami. Kurt má s bývalou ženou syna Bostona, Goldie s hudobníkom Billom Hudsonom dcéru Kate a syna Olivera. Štvrtým - spoločným potomkom dvojice je syn Wyatt.

Dvojica je spolu celé desaťročia, avšak po svadbe nikdy netúžili. Ako svorne hovoria, nepotrebujú papier na to, aby im to fungovalo. „Je to skôr o tom chcieť byť spolu,” povedal v jednom z rozhovorov Russell, pre ktorého je jeho polovička stále tou najkrajšou ženou na svete a nemá problém ospevovať a chváliť ju verejne. Nuž, aj to je pre dobre fungujúci vzťah prospešné.