Krásnu Suzanne Somers (†76) fanúšikovia milovali: TOTO je jej POSLEDNÝ ODKAZ!

Suzanne Somers (Zdroj: profimedia.sk)

Hoci sa Suzanne Somers preslávila najmä ako mama v seriáli Krok za krokom, na konte mala účinkovanie aj v iných počinoch. Spomenúť možno aj seriál Three´s Company, či filmy Navždy mladý, Šesť vrážd stačí, mamička!, či zamilovaný Amor.

V posledných rokoch sa herečka venovala najmä podnikaniu. Má vlastný e-shop, ktorý ponúka rôzne produkty zamerané prevažne na ženy. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram umelkyňa svoje výrobky bežne propagovala. Časté boli aj jej live streamy, kde fanúšikov vpúšťala do svojho súkromia. Nemala problém hovoriť aj intímnostiach, akými bol napríklad jej milostný život v zrelom veku.

Správa o herečkinej smrti sa objavila nielen v médiách, ale aj na jej stránke a Instagramovom profile. Tam pozostalí zverejnili aj jeden z výrokov zbožňovanej Suzanne. „Nie je to o tom, kto si. Nie je to o tom, čo máš. Nie je to o tom, čo robíš. Je to iba o tom, koho miluješ a kto miluje teba... A ja ťa milujem,” znie odkaz od obľúbenej herečky, ktorá si svojich fanúšikov ozaj veľmi vážila.