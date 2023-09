SMUTNÉ SPRÁVY zo šoubiznisu: SMRŤ hviezdy z obľúbeného seriálu NCIS!

(Zdroj: pixabay)

LOS ANGELES - Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok britský herec David McCallum, známy z televíznych seriálov The Man From U.N.C.L.E. a NCIS - Námorný vyšetrovací úrad. Herec skonal prirodzenou smrťou v nemocnici v New Yorku, obklopený členmi rodiny. TASR správu prevzala z agentúry AP.