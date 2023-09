Sexi "Kardashianka" v pánskej košeli a BEZ NOHAVÍC: Vyzerá ako po vášnivej noci!

Kendall Jenner (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Druhá najmladšia z klanu "Kardashian", Kendall Jenner (27) má k móde veľmi blízko. Predsalen sa už niekoľko rokov živí aj ako modelka. Najnovšie ju však paparazzi v meste vyfotili v outfite, v ktorom pôsobila ako po vášnivej noci. Mala totiž na sebe len veľkú pánsku košeľu... A žiadne nohavice!

Hviezdu prehliadkovych mól paparazzi nafotili v uliciach New Yorku cestou do reštaurácie Revelie Luncheonette. Krásna tmavovláska však vyzerala, akoby práve vstala z postele... Navyše po veľmi vášnivej noci. Vyzerala totiž presne tak, ako každá filmová kráska, ktorá podľahne čaru neznámeho muža a po radovánkach v posteli si na seba oblečie jeho košeľu.

Nahodená bola v pásikavej veľkej košeli, ktorá vyzerala ako pánska... Navyše mala veľmi nebezpečnú dĺžku. Siahala jej totiž len kúsok pod zadok. No napriek tomu mala dostatok odvahy na to, že si pod ňu nedala žiadne nohavice. Nechala tak vyniknúť svojim dlhým štíhlym nohám. Pozrite, ako jej to pristalo!

(Zdroj: Profimedia)