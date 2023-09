Slávny pár čelí obrovskej kritike: Zastali sa herca odsúdeného za znásilnenie!

Ashton Kutcher a Mila Kunis (Zdroj: SITA)

Počas minulého týždňa sme vás informovali o tom, že známy herec Danny Masterson si posedí za mrežami minimálne 30 rokov. Súdny proces trval dlhé roky a umelcovi nakoniec dokázali vinu v prípade znásilnenia dvoch žien.

Ešte pred vynesením rozsudku sa však na jeho obranu postavilo približne 50 ľudí. Tí poslali listy sudcovi, ktorý v tomto prípade rozhodoval. Medzi nimi boli aj Mastersonovi dobrí priatelia Ashton Kutcher a Mila Kunis. Ako informuje magazín Entertainment Tonight, dvojica ho opísala ako človeka, ktorý bol pre mnohých vzorom a mal výnimočný charakter.

To sa však samozrejme nestretlo s pochopením verejnosti a na dvojicu sa od zverejnenia týchto informácii valí obrovská kritika. Preto sa rozhodli celú situáciu vysvetliť a na sociálnej sieti Instagram zverejnili video, v ktorom vyjadrili svoju ľútosť.

„Sme si vedomí bolesti, ktorú spôsobili naše listy. Podporujeme obete a robili sme to aj v minulosti. Pred pár mesiacmi nás kontaktovala jeho rodina a spýtali sa nás, či by sme nenapísali listy, v ktorých by sme ho charakterizovali tak, ako sme ho poznali my. V žiadnom prípade však nemali spochybňovať legitimitu súdu alebo obžaloby. Takisto nemali v žiadnom prípade spochybniť výpovede obetí a ani ich traumatizovať. Nikdy by sme to nespravili a ak sa to stalo, tak nás to mrzí. Naše myšlienky sú so všetkými obeťami sexuálnych útokov, zneužívania alebo znásilnenia," uviedla dvojica.

Dvojica sa s odsúdeným hercom spoznala počas natáčania seriálu Tie roky sedemdesiate a s Mastersonom zostali dobrými priateľmi aj po nakrúcaní. V roku 2017 ho však začala polícia vyšetrovať kvôli podozreniam zo znásilnenia viacerých žien a v máji tohto roka ho súd uznal vinným z toho, že vo svojom dome v Los Angeles medzi rokmi 2001 a 2003 nadrogoval a znásilnil dve ženy.