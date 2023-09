Arnold Schwarzenegger prehovoril o operácii srdca: Bol to boj o život!

Arnold Schwarzenegger (Zdroj: Instagram)

LOS ANGELES - Opäť motivuje svojich fanúšikov. Legendárny Arnold Schwarzenegger (76) sa dlhodobo snaží podporovať ľudí v tom, aby na sebe neustále pracovali a zlepšovali sa. Tentokrát na to využil vlastnú skúsenosť, keď pri operácii srdca takmer prišiel o život.

Aj napriek tomu, že na svoj vek vyzerá legendárny Arnie neuveriteľne, v minulosti musel riešiť viacero zdravotných problémov. V roku 2018 mal podstúpiť neinvazívnu operáciu srdca, avšak tá sa zmenila na poriadnu drámu.

Arnold Schwarzenegger (Zdroj: SITA/AP/Czarek Sokolowski)

„Keď som mal tretiu operáciu srdca, tak som bol vydesený. Keď som sa prebral, stál predo mnou doktor a vysvetlil mi, že aj keď plánovali neinvazívnu operáciu, tak ma museli otvoriť, pretože urobili chybu. Nastalo vnútorné krvácanie a museli mi tak zachrániť život," povedal herec na svojom kanále na YouTube.

O týchto náročných časoch však hovoril hlavne preto, aby motivoval ľudí. Schwarzenegger totiž priznal, že jeho liečba musela prebiehať rýchlo, pretože v krátkom čase musel začať natáčať pokračovanie legendárnej série Terminátor.

„Bola to tragédia. Začal som rozmýšľať, ako sa z toho dostanem. Musel som sa postaviť z postele. Prvých 10 krokov, potom viac a viac. Pretože o 3 mesiace som začínal natáčať Terminátora 6. Takže som proste musel byť vo forme, byť schopný behať, zdvíhať ťažké veci. A zvládol som to. Mal som pozitívny prístup a vedel som, ako to zvládnuť," doplnil Schwarzenegger.